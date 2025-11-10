Рейтинг@Mail.ru
Источник: Турция не видит предпосылок нового раунда переговоров по Украине - РИА Новости, 10.11.2025
05:48 10.11.2025
Источник: Турция не видит предпосылок нового раунда переговоров по Украине
2025-11-10T05:48:00+03:00
2025-11-10T05:48:00+03:00
© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 10 ноя — РИА Новости. Турция рассчитывает, что переговорный процесс между делегациями России и Украины в Стамбуле возобновится в ближайшее время, однако предпосылок для этого пока не наблюдается, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что турецкая сторона готова принять в Стамбуле четвёртый раунд переговоров между Москвой и Киевом.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Казахстан готов принять переговоры России и Украины, заявил Токаев
7 ноября, 18:31
"Конечно, надеемся, что переговоры возобновятся. В Стамбуле стороны смогли достичь ряда гуманитарных договорённостей — это очень важно", — отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос об ожиданиях Анкары по возобновлению переговоров.
По его словам, Анкара пока не получала конкретных сигналов, указывающих на возможность возобновления переговоров.
"Для этого необходимы определённые предпосылки. Пока их нет", — уточнил источник.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Кремле объяснили паузу в переговорах по Украине
28 октября, 12:28
 
