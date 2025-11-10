Источник: Турция не видит предпосылок нового раунда переговоров по Украине

АНКАРА, 10 ноя — РИА Новости. Турция рассчитывает, что переговорный процесс между делегациями России и Украины в Стамбуле возобновится в ближайшее время, однако предпосылок для этого пока не наблюдается, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.