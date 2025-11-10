https://ria.ru/20251110/indiya-2054041668.html
Отряд по обнаружению бомб начал работать на месте взрыва в Дели
Отряд по обнаружению взрывных устройств со специальной техникой начал работу на месте взрыва в столице Индии, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя - РИА Новости. Отряд по обнаружению взрывных устройств со специальной техникой начал работу на месте взрыва в столице Индии, сообщает корреспондент РИА Новости.
Само место взрыва огорожено полицией и отрядами спецназа. Рядом с остатками машин работают эксперты и сотрудники полиции.
Согласно уточненным данным, взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный форт " в Дели
в 18.55 (16.25 мск). В результате взрыва загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом. На место происшествия было отправлено около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе ограничено. По последним данным, ранения получили 24 человека, 13 скончались.
Характер взрыва пока неизвестен.
После взрыва власти Нью-Дели
объявили в столице режим повышенной готовности.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных туристических мест в городе.