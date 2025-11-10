Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия

© AP Photo / Manish Swarup Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия

Отряд по обнаружению бомб начал работать на месте взрыва в Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя - РИА Новости. Отряд по обнаружению взрывных устройств со специальной техникой начал работу на месте взрыва в столице Индии, сообщает корреспондент РИА Новости.

Само место взрыва огорожено полицией и отрядами спецназа. Рядом с остатками машин работают эксперты и сотрудники полиции.

Согласно уточненным данным, взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный форт " в Дели в 18.55 (16.25 мск). В результате взрыва загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом. На место происшествия было отправлено около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе ограничено. По последним данным, ранения получили 24 человека, 13 скончались.

Характер взрыва пока неизвестен.

После взрыва власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности.