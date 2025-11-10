Рейтинг@Mail.ru
20:12 10.11.2025 (обновлено: 21:07 10.11.2025)
Отряд по обнаружению бомб начал работать на месте взрыва в Дели
Отряд по обнаружению бомб начал работать на месте взрыва в Дели
Отряд по обнаружению взрывных устройств со специальной техникой начал работу на месте взрыва в столице Индии, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2025
2025
Отряд по обнаружению бомб начал работать на месте взрыва в Дели

© AP Photo / Manish SwarupСотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя - РИА Новости. Отряд по обнаружению взрывных устройств со специальной техникой начал работу на месте взрыва в столице Индии, сообщает корреспондент РИА Новости.
Само место взрыва огорожено полицией и отрядами спецназа. Рядом с остатками машин работают эксперты и сотрудники полиции.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Согласно уточненным данным, взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный форт " в Дели в 18.55 (16.25 мск). В результате взрыва загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом. На место происшествия было отправлено около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе ограничено. По последним данным, ранения получили 24 человека, 13 скончались.
Характер взрыва пока неизвестен.
После взрыва власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных туристических мест в городе.
Кадры с места взрыва в Индии - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
