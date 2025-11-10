https://ria.ru/20251110/indiya-2054004163.html
Число погибших при взрыве в Дели выросло до восьми
Число погибших при взрыве в Дели выросло до восьми - РИА Новости, 10.11.2025
Число погибших при взрыве в Дели выросло до восьми
Число погибших в результате взрыва у станции метро в столице Индии выросло до восьми, состояние троих пострадавших критическое, сообщает телеканал News 18. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T17:54:00+03:00
2025-11-10T17:54:00+03:00
2025-11-10T17:59:00+03:00
в мире
дели
индия
нью-дели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054005915_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_041f5eab19c5f355a50cdf368359bdb8.jpg
https://ria.ru/20250420/nju-deli-2012333819.html
дели
индия
нью-дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054005915_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2bd5d1fcd78617c072aaeeb83f5bb7ef.jpg
Кадры с места взрыва в Индии
Кадры с места взрыва в Индии
2025-11-10T17:54
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дели, индия, нью-дели
В мире, Дели, Индия, Нью-Дели
Число погибших при взрыве в Дели выросло до восьми
Число погибших при взрыве у станции метро в Дели выросло до восьми
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости.
Число погибших в результате взрыва у станции метро в столице Индии выросло до восьми, состояние троих пострадавших критическое, сообщает телеканал News 18
.
"По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва автомобиля возле выхода № 1 станции метро "Красный форт" в понедельник вечером. Трое серьёзно ранены. Один находится в стабильном состоянии", - сообщил телеканал.
Общее число раненых растет, по последним данным сообщается минимум о 15 пострадавших, многие из них в тяжелом состоянии.
Согласно уточненным данным, взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный Форт" в Дели
в 18.55 местного времени (16.25 мск). В результате взрыва загорелись и получили повреждения 3-4 автомобиля, находившихся рядом. На место происшествия было отправлено около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе также ограничено.
Характер взрыва пока неизвестен.
После взрыва власти Нью-Дели
объявили в столице режим повышенной готовности.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных туристических мест в Дели.