Число погибших при взрыве в Дели выросло до восьми - РИА Новости, 10.11.2025
17:54 10.11.2025 (обновлено: 17:59 10.11.2025)
Число погибших при взрыве в Дели выросло до восьми
Число погибших при взрыве в Дели выросло до восьми - РИА Новости, 10.11.2025
Число погибших при взрыве в Дели выросло до восьми
Число погибших в результате взрыва у станции метро в столице Индии выросло до восьми, состояние троих пострадавших критическое, сообщает телеканал News 18. РИА Новости, 10.11.2025
в мире
дели
индия
нью-дели
дели
индия
нью-дели
в мире, дели, индия, нью-дели
В мире, Дели, Индия, Нью-Дели
Число погибших при взрыве в Дели выросло до восьми

Число погибших при взрыве у станции метро в Дели выросло до восьми

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва у станции метро в столице Индии выросло до восьми, состояние троих пострадавших критическое, сообщает телеканал News 18.
"По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва автомобиля возле выхода № 1 станции метро "Красный форт" в понедельник вечером. Трое серьёзно ранены. Один находится в стабильном состоянии", - сообщил телеканал.
Общее число раненых растет, по последним данным сообщается минимум о 15 пострадавших, многие из них в тяжелом состоянии.
Согласно уточненным данным, взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный Форт" в Дели в 18.55 местного времени (16.25 мск). В результате взрыва загорелись и получили повреждения 3-4 автомобиля, находившихся рядом. На место происшествия было отправлено около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе также ограничено.
Характер взрыва пока неизвестен.
После взрыва власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных туристических мест в Дели.
Автомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели
В Нью-Дели при обрушении здания погибли 11 человек
20 апреля, 00:45
 
В миреДелиИндияНью-Дели
 
 
