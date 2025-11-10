Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Число погибших при взрыве в Дели выросло до восьми

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва у станции метро в столице Индии выросло до восьми, состояние троих пострадавших критическое, сообщает телеканал Число погибших в результате взрыва у станции метро в столице Индии выросло до восьми, состояние троих пострадавших критическое, сообщает телеканал News 18

"По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва автомобиля возле выхода № 1 станции метро "Красный форт" в понедельник вечером. Трое серьёзно ранены. Один находится в стабильном состоянии", - сообщил телеканал.

Общее число раненых растет, по последним данным сообщается минимум о 15 пострадавших, многие из них в тяжелом состоянии.

Согласно уточненным данным, взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный Форт" в Дели в 18.55 местного времени (16.25 мск). В результате взрыва загорелись и получили повреждения 3-4 автомобиля, находившихся рядом. На место происшествия было отправлено около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе также ограничено.

Характер взрыва пока неизвестен.

После взрыва власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности.