Рейтинг@Mail.ru
При взрыве автомобиля в Индии погибли пять человек - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 10.11.2025 (обновлено: 20:02 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/indiya-2054000980.html
При взрыве автомобиля в Индии погибли пять человек
При взрыве автомобиля в Индии погибли пять человек - РИА Новости, 10.11.2025
При взрыве автомобиля в Индии погибли пять человек
Как минимум пять человек погибли после взрыва автомобиля в столице Индии, сообщил телеканал NDTV. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T17:42:00+03:00
2025-11-10T20:02:00+03:00
в мире
дели
индия
нью-дели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054005915_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_041f5eab19c5f355a50cdf368359bdb8.jpg
https://ria.ru/20250530/indija-2019912702.html
дели
индия
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места взрыва в Индии
Кадры с места взрыва в Индии
2025-11-10T17:42
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054005915_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2bd5d1fcd78617c072aaeeb83f5bb7ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дели, индия, нью-дели
В мире, Дели, Индия, Нью-Дели
При взрыве автомобиля в Индии погибли пять человек

NDTV: пять человек погибли при взрыве автомобиля у Красного форта в Дели

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя — РИА Новости. Как минимум пять человек погибли после взрыва автомобиля в столице Индии, сообщил телеканал NDTV.
«
"Пять человек погибли и 11 получили ранения в результате мощного взрыва возле Красного форта в Дели сегодня вечером", — говорится в публикации со ссылкой на полицию.
© Getty Images / Hindustan TimesСотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля у крепости Красный форт в Нью-Дели, Индия
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля у крепости Красный форт в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Getty Images / Hindustan Times
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля у крепости Красный форт в Нью-Дели, Индия
По данным телеканала News 18, число погибших выросло до восьми, трое из 16 пострадавших находятся в критическом состоянии. Одного подозреваемого в причастности к взрыву задержали. Глава МВД Амит Шах проинформировал премьер-министра Нарендру Моди об инциденте и ходе расследования.
Россиян среди погибших и пострадавших нет.
Взрыв прогремел возле первого входа станции метро "Красный Форт" в 16:25 мск. В результате загорелись и получили повреждения три-четыре автомобиля, находившихся рядом. На место происшествия отправили около 15 пожарных машин, полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе ограничили. Власти Нью-Дели объявили режим повышенной готовности.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных туристических мест в городе.
Последствия взрыва на фабрике пиротехники в штате Пенджаб на северо-западе Индии - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В Индии на фабрике пиротехники прогремел взрыв
30 мая, 10:18
 
В миреДелиИндияНью-Дели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала