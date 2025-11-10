При взрыве автомобиля в Индии погибли пять человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя — РИА Новости. Как минимум пять человек погибли после взрыва автомобиля в столице Индии, сообщил телеканал NDTV.
«
"Пять человек погибли и 11 получили ранения в результате мощного взрыва возле Красного форта в Дели сегодня вечером", — говорится в публикации со ссылкой на полицию.
© Getty Images / Hindustan TimesСотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля у крепости Красный форт в Нью-Дели, Индия
© Getty Images / Hindustan Times
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля у крепости Красный форт в Нью-Дели, Индия
По данным телеканала News 18, число погибших выросло до восьми, трое из 16 пострадавших находятся в критическом состоянии. Одного подозреваемого в причастности к взрыву задержали. Глава МВД Амит Шах проинформировал премьер-министра Нарендру Моди об инциденте и ходе расследования.
Россиян среди погибших и пострадавших нет.
Взрыв прогремел возле первого входа станции метро "Красный Форт" в 16:25 мск. В результате загорелись и получили повреждения три-четыре автомобиля, находившихся рядом. На место происшествия отправили около 15 пожарных машин, полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе ограничили. Власти Нью-Дели объявили режим повышенной готовности.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных туристических мест в городе.
В Индии на фабрике пиротехники прогремел взрыв
30 мая, 10:18