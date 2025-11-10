При взрыве автомобиля в Индии погибли пять человек

Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля у крепости Красный форт в Нью-Дели, Индия

Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля у крепости Красный форт в Нью-Дели, Индия

© Getty Images / Hindustan Times Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля у крепости Красный форт в Нью-Дели, Индия

По данным телеканала News 18, число погибших выросло до восьми, трое из 16 пострадавших находятся в критическом состоянии. Одного подозреваемого в причастности к взрыву задержали. Глава МВД Амит Шах проинформировал премьер-министра Нарендру Моди об инциденте и ходе расследования.