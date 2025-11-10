В Харькове третий день не работает метро из-за проблем со светом

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Движение поездов в метро Харькова остановлено третий день подряд из-за проблем с электроснабжением, сообщало в понедельник коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен".

"В связи с проблемами с электроснабжением временно невозможно начать движение поездов по линиям метрополитена… О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Работа наземного транспорта в городе организована с учетом того, что метрополитен временно не перевозит пассажиров", - говорится в сообщении компании, опубликованном в Telegram-канале.