В Харькове третий день не работает метро из-за проблем со светом
08:29 10.11.2025 (обновлено: 08:34 10.11.2025)
В Харькове третий день не работает метро из-за проблем со светом
В Харькове третий день не работает метро из-за проблем со светом - РИА Новости, 10.11.2025
В Харькове третий день не работает метро из-за проблем со светом
Движение поездов в метро Харькова остановлено третий день подряд из-за проблем с электроснабжением, сообщало в понедельник коммунальное предприятие "Харьковский РИА Новости, 10.11.2025
Новости
В мире, Харьков, Игорь Терехов
В Харькове третий день не работает метро из-за проблем со светом

В Харькове три дня подряд не работает метро из-за проблем с электроснабжением

© РИА Новости / В. Павлов
Центральный зал станции метро "Спортивная" в Харькове
Центральный зал станции метро Спортивная в Харькове
© РИА Новости / В. Павлов
Перейти в медиабанк
Центральный зал станции метро "Спортивная" в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Движение поездов в метро Харькова остановлено третий день подряд из-за проблем с электроснабжением, сообщало в понедельник коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен".
Компания 9 ноября сообщала об остановке метро в Харькове из-за критической нехватки напряжения в электросети. Восьмого ноября об этом же сообщал мэр города Игорь Терехов.
"В связи с проблемами с электроснабжением временно невозможно начать движение поездов по линиям метрополитена… О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Работа наземного транспорта в городе организована с учетом того, что метрополитен временно не перевозит пассажиров", - говорится в сообщении компании, опубликованном в Telegram-канале.
Харьков
В Харькове переименовали две станции метро
29 апреля 2024, 19:44
 
В мире, Харьков, Игорь Терехов
 
 
