В Харькове третий день не работает метро из-за проблем со светом
В Харькове третий день не работает метро из-за проблем со светом
2025-11-10T08:29:00+03:00
2025-11-10T08:29:00+03:00
2025-11-10T08:34:00+03:00
в мире
харьков
игорь терехов
харьков
в мире, харьков, игорь терехов
В мире, Харьков, Игорь Терехов
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Движение поездов в метро Харькова остановлено третий день подряд из-за проблем с электроснабжением, сообщало в понедельник коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен".
Компания 9 ноября сообщала об остановке метро в Харькове
из-за критической нехватки напряжения в электросети. Восьмого ноября об этом же сообщал мэр города Игорь Терехов
.
"В связи с проблемами с электроснабжением временно невозможно начать движение поездов по линиям метрополитена… О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Работа наземного транспорта в городе организована с учетом того, что метрополитен временно не перевозит пассажиров", - говорится в сообщении компании, опубликованном в Telegram-канале.