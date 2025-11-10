Рейтинг@Mail.ru
14:34 10.11.2025
Греф пришел на встречу с Путиным с умным кольцом на руке
Глава Сбербанка Герман Греф пришел на встречу к президенту РФ Владимиру Путину с умным кольцом на руке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2025
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф пришел на встречу к президенту РФ Владимиру Путину с умным кольцом на руке, передает корреспондент РИА Новости.
На встрече в понедельник глава Сбербанка рассказал президенту о рекордных дивидендах банка, а также о технологических новинках, в том числе бесконтактной оплате.
Сбербанк представил первое умное кольцо в декабре прошлого года. Оно отслеживает ресурс организма, качество сна, уровень стресса и активности. Умное кольцо весит 5 граммов, работает до 7 дней без подзарядки и доступно в нескольких цветовых решениях - матовый серый и матовый черный, серый или черный хром.
Греф рассказал Путину, как "Сбер" заменил технологию Apple Pay
Греф рассказал Путину, как "Сбер" заменил технологию Apple Pay
