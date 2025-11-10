https://ria.ru/20251110/gref-2053947105.html
Греф пришел на встречу с Путиным с умным кольцом на руке
РИА Новости, 10.11.2025
Греф пришел на встречу с Путиным с умным кольцом на руке
Глава Сбербанка Герман Греф пришел на встречу к президенту РФ Владимиру Путину с умным кольцом на руке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T14:34:00+03:00
2025-11-10T14:34:00+03:00
2025-11-10T14:35:00+03:00
сбербанк россии
герман греф
владимир путин
экономика
технологии
Греф пришел на встречу с Путиным с умным кольцом на руке
Глава Сбербанка Герман Греф пришел на встречу с Путиным с умным кольцом на руке