В Госдуме предложили сделать номер СНИЛС и ОМС таким же, как номер телефона
18:21 10.11.2025
В Госдуме предложили сделать номер СНИЛС и ОМС таким же, как номер телефона
В Госдуме предложили сделать номер СНИЛС и ОМС таким же, как номер телефона
2025
Новости
В Госдуме предложили сделать номер СНИЛС и ОМС таким же, как номер телефона

Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым направили обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением сделать номер СНИЛС и ОМС таким же, как номер телефона, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем целесообразным предложить модернизировать действующую систему идентификации, предоставив гражданам право по своему желанию использовать номер мобильного телефона в качестве номера СНИЛС и (или) номера полиса ОМС", - сказано в письме.
