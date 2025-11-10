В Госдуме предложили сделать номер СНИЛС и ОМС таким же, как номер телефона

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым направили обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением сделать номер СНИЛС и ОМС таким же, как номер телефона, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем целесообразным предложить модернизировать действующую систему идентификации, предоставив гражданам право по своему желанию использовать номер мобильного телефона в качестве номера СНИЛС и (или) номера полиса ОМС", - сказано в письме.

По мнению авторов, необходимо предоставить гражданину право добровольно заменить присвоенные ему номера СНИЛС и/или ОМС на номер мобильного телефона.

В документе отмечается, что, если гражданин сменил мобильный номер и обновил эту информацию в ЕСИА, связанные с ним номер СНИЛС и/или ОМС автоматически обновляются на новый телефонный номер.