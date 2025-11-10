Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о трудовой миграции

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума 11 ноября рассмотрит во втором чтении законопроект о дополнении перечня оснований прекращения трудового договора с иностранным гражданином и лицом без гражданства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин. "Совет Государственной думы определил 11 ноября датой рассмотрения во втором чтении законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ о дополнении перечня оснований прекращения трудового договора с иностранным гражданином и лицом без гражданства", - сообщил журналистам по итогам заседания Совета Госдумы

Вопросы совершенствования миграционной политики являются приоритетными в работе депутатов ГД, отмечал Володин.

При этом, по его словам, "у регионов должно быть больше полномочий для регулирования трудовой миграции, чтобы они могли осуществлять более тонкую настройку законодательства в этой части".