Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о трудовой миграции - РИА Новости, 10.11.2025
18:03 10.11.2025
Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о трудовой миграции
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
россия
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о трудовой миграции

Госдума 11 ноября рассмотрит во втором чтении законопроект о трудовой миграции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума 11 ноября рассмотрит во втором чтении законопроект о дополнении перечня оснований прекращения трудового договора с иностранным гражданином и лицом без гражданства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Совет Государственной думы определил 11 ноября датой рассмотрения во втором чтении законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ о дополнении перечня оснований прекращения трудового договора с иностранным гражданином и лицом без гражданства", - сообщил журналистам по итогам заседания Совета Госдумы Володин.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Госдума во втором чтении рассмотрит проект об ответственности за диверсии
Вчера, 17:38
Вопросы совершенствования миграционной политики являются приоритетными в работе депутатов ГД, отмечал Володин.
При этом, по его словам, "у регионов должно быть больше полномочий для регулирования трудовой миграции, чтобы они могли осуществлять более тонкую настройку законодательства в этой части".
В соответствии с законопроектом, основанием для прекращения трудового договора с иностранным гражданином может стать случай, когда работодатель приводит численность работников в соответствие с установленными нормативными правовыми актами субъектов РФ, ограничениями на осуществление трудовой деятельности указанных лиц.
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Госдуму внесут проект об ограничении числа сим-карт для мигрантов
6 ноября, 01:10
 
Общество Россия Вячеслав Володин Госдума РФ
 
 
