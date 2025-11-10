В ГД предложили установить ежемесячную надбавку к окладу сотрудникам МВД

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается установить для сотрудников МВД, имеющих двадцатилетний стаж работы и право на пенсию, ежемесячную надбавку к окладу в размере 50% от назначенного пенсионного пособия, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Служба в органах внутренних дел - тяжелая, изнурительная работа, сопряженная с постоянным риском, высоким уровнем стресса и огромной ответственностью. Но верно и то, что многие опытные сотрудники, предпочитают уволиться, едва получив право на пенсию после 20 лет службы, исключительно по финансовым соображениям. Ведь зарплата на гражданке в купе с пенсией дает доход больше, чем то, что могут сегодня предложить органы. Чтобы не допустить ухода этих ценных кадров, в День сотрудника органов внутренних дел ЛДПР предлагает установить для полицейских, имеющих выслугу 20 лет и право на пенсию, ежемесячную надбавку к денежному содержанию в размере 50% от назначенного пенсионного пособия", - подчеркнул он.