Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект об индексации зарплат не реже одного раза в год - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:14 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/gosduma-2053841943.html
В Госдуму внесут проект об индексации зарплат не реже одного раза в год
В Госдуму внесут проект об индексации зарплат не реже одного раза в год - РИА Новости, 10.11.2025
В Госдуму внесут проект об индексации зарплат не реже одного раза в год
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект об индексации заработных плат не... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T00:14:00+03:00
2025-11-10T00:14:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20251106/obschestvo-2053081482.html
https://ria.ru/20251027/gosduma-2050793818.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект об индексации зарплат не реже одного раза в год

Депутат Нилов внесет проект об индексации зарплат не реже одного раза в год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект об индексации заработных плат не реже одного раза в год и в размерах не ниже уровня инфляции за предыдущий год, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Дополнить статью 134 Трудового кодекса Российской Федерации… после слов "локальными нормативными актами" словами "не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год", - сказано в тексте проекта федерального закона.
Фармацевт в аптеке раскладывает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Госдуму внесут проект об именных лекарственных сертификатах
6 ноября, 00:04
В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время статья 134 ТК РФ предусматривает обязанность всех работодателей в коммерческой сфере деятельности проводить индексацию заработной платы в целях сохранения её покупательной способности, однако срок и периодичность индексации законодательно не установлены.
В связи с инфляционными процессами, по мнению автора проекта, возникает необходимость закрепить обязательное проведение индексации не реже одного раза в год на уровне не ниже официальной инфляции.
Введение данной нормы, как уточняет автор, обеспечит более чёткий и предсказуемый механизм защиты трудовых прав работников, обеспечит стабильность и прозрачность трудовых отношений, а также исключит произвольность сроков и частоты индексации зарплаты.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Госдуму внесут проекты о совершенствовании трудовых гарантий для женщин
27 октября, 01:18
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала