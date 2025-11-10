Тайна "Бурятского перевала Дятлова": что случилось с туристами летом 93-го

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. "Бурятский перевал Дятлова" — так говорят о событиях августа 1993-го в горах Хамар-Дабан. Шесть туристов и опытный инструктор отправились в поход, ставший роковым. Единственная выжившая годами молчала о том, что произошло.

Изведанный маршрут

Хребет Хамар-Дабан, расположенный в республике Бурятия, — место величественное и красивое. Неудивительно, что здесь много туристов и летом, и зимой.

Поэтому никто не ожидал трагедии, когда в августе 1993 года туристы из казахстанского турклуба "Азимут" отправились сюда в поход. Возглавляла группу опытный наставник, 41-летняя Людмила Коровина — мастер спорта по пешеходному туризму.

© Фото : архив турклуба "Азимут" Мастер спорта СССР, инструктор Людмила Коровина © Фото : архив турклуба "Азимут" Мастер спорта СССР, инструктор Людмила Коровина

Остальными участниками были : 24-летняя Татьяна Филипенко, 23-летний Александр Крысин, 19-летний Денис Швачкин, 18-летняя Валентина Уточенко, 17-летняя Виктория Залесова и 16-летний Тимур Бапанов.

Рыдающая девушка на берегу реки

Группа Коровиной начала свое путешествие 2 августа 1993 года. Спустя шесть дней туристы, проходя катамаранами по реке Снежной, увидели на берегу девушку. Та отчаянно размахивала руками и громко кричала.

У ребят сразу сложилось впечатление, что случилось что-то ужасное. Девушка долго не могла справиться со слезами. Успокоившись, она стала рассказывать страшную историю.

Но прежде представилась: Валя Уточенко.

"Глаза у Саши были огромные"

Хотя синоптики обещали в те дни хорошую погоду, прогноз, к сожалению, не сбылся. В течение нескольких дней кряду шел неприятный снег вперемешку с дождем и дул пронизывающий ветер.

Настоящий кошмар начался 5 августа. Внезапно упал Александр Крысин, закалявшийся с детства. У самого физически сильного участника экспедиции из носа и ушей хлынула кровь.

© Sputnik / Елена Бережная Могила туриста Александра Крысина © Sputnik / Елена Бережная Могила туриста Александра Крысина

Он падал и падал снова. Возле него осталась гид, дав остальным команду спускаться вниз. Но почти сразу остановила группу и попросила подняться за ней.

"Я поднялась к Коровиной. Глаза у Саши были огромные. Безразличный взгляд. Коровина нащупала пульс и сказала, что сердце не бьется. Попросила утащить Вику вниз. Я поднялась к той, а она меня укусила. Я утащила ее до остальных. Татьяна стала биться головой о камни. Денис спрятался за камни и залез в спальник. Подползла к Коровиной, а та не дышала. Пыталась поднять Тимура. Когда поняла, что никто не двигается, стала спускаться вниз, до деревьев", — писала позже Уточенко в объяснительной.

Наутро все поняла

До леса Валентина добралась в одиночестве. Под деревом она залезла в спальник и уснула.

"Утром поднялась вверх, увидела Таню на камнях, Дениса, Тимура, Вику. Выше — Сашу и Коровину. Никто из них больше не воскрес", — рассказывала она.

Картина сложилась, конечно, странная. Из семи человек только одна девчушка сохранила силы и твердость духа. Другие же умерли почти что одновременно.

Уточенко отправилась искать помощь. Пройдя мимо вышек ЛЭП к реке Снежная, она, к счастью, встретила туристов. Ее накормили и согрели, дали необходимые лекарства, а затем доставили в спасательную службу в Слюдянке.

© Sputnik / Елена Бережная Могила туриста Дениса Швачкина © Sputnik / Елена Бережная Могила туриста Дениса Швачкина

Искали погибших почти неделю. А как нашли, то пришли в ужас.

"Это была страшная картина. Ребята лежали на небольшом выступе, кто-то — прижавшись друг к другу, кто-то — чуть поодаль", — рассказывал позже руководивший поисками заслуженный спасатель России Юрий Голиус.

Что же произошло?

Позже официальной версией причиной смерти было объявлено переохлаждение. Судмедэксперты заверили, что другие признаки повреждений на телах отсутствовали.

"Плохая погода — не причина для смерти. Коровина вела группу по гольцам, а стоило спуститься в лес, и ты в безопасности. Развел костер, приготовил еду, обогрелся, высушился и все", — говорит спасатель Владимир Зинов.

По его мнению, группу погубила горная болезнь. Она возникает на высоте более 2000 метров от кислородного голодания.

Турист Владимир Борзенков же уверен, что причиной смерти людей стал инфразвук.

"Если взять верхушку двух соседних гор и провести прямую между ними, то вдоль самого хребта при скорости ветра порядка 15 метров в секунду проходит порядка 60 тонн воздуха в секунду. Я считаю, это наиболее вероятный источник этого инфразвука, который мог воздействовать и на группу Дятлова", — сказал он " Газете.ру ".