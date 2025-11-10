https://ria.ru/20251110/gorlovka-2054037183.html
В Горловке два человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ
В Горловке два человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ - РИА Новости, 10.11.2025
В Горловке два человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ
Два мирных жителя получили ранения в результате атаки БПЛА украинских войск по дороге между жилым массивом "Комсомолец" и поселком шахты "19/20" в Горловке в... РИА Новости, 10.11.2025
