В Горловке два человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ - РИА Новости, 10.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 10.11.2025
В Горловке два человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ
В Горловке два человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ
Два мирных жителя получили ранения в результате атаки БПЛА украинских войск по дороге между жилым массивом "Комсомолец" и поселком шахты "19/20" в Горловке
2025
Работа скорой помощи
Работа скорой помощи
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Работа скорой помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки БПЛА украинских войск по дороге между жилым массивом "Комсомолец" и поселком шахты "19/20" в Горловке в воскресенье, сообщил мэр Иван Приходько.
"По уточненной информации, вчера, 9 ноября, в результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины на дороге между жилым массивом "Комсомолец" и поселком шахты "19/20" были ранены два мирных жителя Горловки", - написал мэр в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
