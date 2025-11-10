Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили населенный пункт Гнатовка в ДНР - РИА Новости, 10.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 10.11.2025 (обновлено: 13:31 10.11.2025)
ВС России освободили населенный пункт Гнатовка в ДНР
Бойцы группировки "Центр" взяли под контроль Гнатовку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.11.2025
ВС России освободили населенный пункт Гнатовка в ДНР

ВС РФ освободили Гнатовку в районе Красноармейска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" взяли под контроль Гнатовку в ДНР, сообщило Минобороны.
"В ходе уничтожения окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск подразделения 1435-го мотострелкового полка 2-й армии освободили от украинских боевиков населенный пункт Гнатовка", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Гнатовку в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Гнатовку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Гнатовку в ДНР

Красноармейск и Димитров составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск считается краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

Также бойцы группировки "Восток" взяли Новое и Сладкое в Запорожской области, освободив более 25 квадратных километров, противник понес значительные потери. Всего военные взяли пять населенных пунктов за четыре дня в Днепропетровской и Запорожской областях.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Новое и Сладкое в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Новое и Сладкое в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Новое и Сладкое в Запорожской области

Бои за Красноармейск и Димитров

К концу октября группировка "Центр" заблокировала украинские войска в районе этой агломерации.
По последним данным Минобороны, российская армия отразила семь атак ВСУ из района Гришино, пытавшихся деблокировать группировку, сорвали две попытки военнослужащих 425-го штурмового полка "Скала" вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях.
Также за сутки бойцы освободили 244 здания в Красноармейске. Войска наступают в микрорайоне Динас, уничтожают формирования противника в северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны.
В Димитрове бойцы продвигаются в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и в направлении микрорайона Западный.
За сутки потери ВСУ в этой агломерации составили:
  • более 200 военнослужащих;
  • бронетранспортер Spartan;
  • боевая бронированная машина "Казак";
  • шесть пикапов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЗапорожская область
 
 
