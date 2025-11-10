МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" взяли под контроль Гнатовку в ДНР, сообщило Минобороны.
"В ходе уничтожения окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск подразделения 1435-го мотострелкового полка 2-й армии освободили от украинских боевиков населенный пункт Гнатовка", — говорится в сводке.
Красноармейск и Димитров составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск считается краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
Также бойцы группировки "Восток" взяли Новое и Сладкое в Запорожской области, освободив более 25 квадратных километров, противник понес значительные потери. Всего военные взяли пять населенных пунктов за четыре дня в Днепропетровской и Запорожской областях.
Бои за Красноармейск и Димитров
К концу октября группировка "Центр" заблокировала украинские войска в районе этой агломерации.
По последним данным Минобороны, российская армия отразила семь атак ВСУ из района Гришино, пытавшихся деблокировать группировку, сорвали две попытки военнослужащих 425-го штурмового полка "Скала" вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях.
Также за сутки бойцы освободили 244 здания в Красноармейске. Войска наступают в микрорайоне Динас, уничтожают формирования противника в северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны.
В Димитрове бойцы продвигаются в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и в направлении микрорайона Западный.
За сутки потери ВСУ в этой агломерации составили:
- более 200 военнослужащих;
- бронетранспортер Spartan;
- боевая бронированная машина "Казак";
- шесть пикапов.
