Глава ПМР назвал войну на берегах Днестра недопустимой

ТИРАСПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что война на берегах Днестра недопустима и Приднестровье никому не удастся втянуть в военные авантюры.
"Приднестровье неизменно придерживается миролюбивой и ответственной позиции, нацеленной на сохранение стабильности и подержание мира. Все противоречия должны обсуждаться исключительно за столом переговоров. Война на берегах Днестра недопустима и никому не удастся втянуть Приднестровье в военные авантюры", - сказал Красносельский в ходе встречи с временным поверенным в делах США в Молдавии Ником Петровичем.
Глава ПМР напомнил, что полноценный диалог между Приднестровьем и Молдавией в рамках переговорного формата "5+2" отсутствует уже шесть лет, с октября 2019 года. "Заморозка была осуществлена по инициативе молдавской стороны и перспектив возобновления мы не видим, хотя этот формат необходимо возобновить", - отметил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
