Глава ПМР назвал войну на берегах Днестра недопустимой

ТИРАСПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что война на берегах Днестра недопустима и Приднестровье никому не удастся втянуть в военные авантюры.

Глава ПМР напомнил, что полноценный диалог между Приднестровьем и Молдавией в рамках переговорного формата "5+2" отсутствует уже шесть лет, с октября 2019 года. "Заморозка была осуществлена по инициативе молдавской стороны и перспектив возобновления мы не видим, хотя этот формат необходимо возобновить", - отметил Красносельский.