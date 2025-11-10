Рейтинг@Mail.ru
Глава ПМР назвал войну на берегах Днестра недопустимой - РИА Новости, 10.11.2025
16:29 10.11.2025
Глава ПМР назвал войну на берегах Днестра недопустимой
Глава ПМР назвал войну на берегах Днестра недопустимой
Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что война на берегах Днестра недопустима и Приднестровье никому не удастся... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T16:29:00+03:00
2025-11-10T16:29:00+03:00
в мире
молдавия
днестр
сша
вадим красносельский
обсе
в мире, молдавия, днестр, сша, вадим красносельский, обсе
В мире, Молдавия, Днестр, США, Вадим Красносельский, ОБСЕ
Глава ПМР назвал войну на берегах Днестра недопустимой

Глава ПМР Красносельский назвал недопустимой войну на берегах Днестра

ТИРАСПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что война на берегах Днестра недопустима и Приднестровье никому не удастся втянуть в военные авантюры.
"Приднестровье неизменно придерживается миролюбивой и ответственной позиции, нацеленной на сохранение стабильности и подержание мира. Все противоречия должны обсуждаться исключительно за столом переговоров. Война на берегах Днестра недопустима и никому не удастся втянуть Приднестровье в военные авантюры", - сказал Красносельский в ходе встречи с временным поверенным в делах США в Молдавии Ником Петровичем.
В ПМР видят исходящую от Кишинева угрозу репрессий, заявил депутат
26 октября, 18:05
Глава ПМР напомнил, что полноценный диалог между Приднестровьем и Молдавией в рамках переговорного формата "5+2" отсутствует уже шесть лет, с октября 2019 года. "Заморозка была осуществлена по инициативе молдавской стороны и перспектив возобновления мы не видим, хотя этот формат необходимо возобновить", - отметил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Мунтяну может удушить экономику Приднестровья, заявил депутат ПМР
26 октября, 15:55
 
