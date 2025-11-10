Рейтинг@Mail.ru
17:28 10.11.2025
ГП может обратиться в ГД для лишения мандата Вороновского, заявил депутат
политика, россия, отари аршба, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Политика, Россия, Отари Аршба, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
ГП может обратиться в ГД для лишения мандата Вороновского, заявил депутат

Аршба: ГП может обратиться в ГД по вопросу лишения мандата Вороновского

Депутат Госдумы Анатолий Вороновский
Депутат Госдумы Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура РФ может обратиться в Госдуму по вопросу лишения мандата депутата Анатолия Вороновского, если в результате следственных действий возникнет такой вопрос, заявил глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам Отари Аршба.
Комиссия Госдумы рекомендовала Думе дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского, заявил ранее Аршба.
"Если возникнет вопрос в результате следственных действий, они обратятся и мы будем принимать решение", - сказал он на вопрос журналистов о том, стоит ли вопрос о лишении мандата Вороновского.
Депутат добавил, что решение комиссии по рекомендации Думе на дачу согласия на лишение депутатской неприкосновенности Вороновского было принято единогласно.
На заседание комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД и мандатным вопросам, где рассматривался вопрос по даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского, присутствовал представитель Генпрокуратуры РФ. Сам депутат Вороновский также пришел на заседание.
Ранее в Госдуму поступило представление генпрокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского
Политика Россия Отари Аршба Госдума РФ Генеральная прокуратура РФ
 
 
