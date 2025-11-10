ГП может обратиться в ГД для лишения мандата Вороновского, заявил депутат

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура РФ может обратиться в Госдуму по вопросу лишения мандата депутата Анатолия Вороновского, если в результате следственных действий возникнет такой вопрос, заявил глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам Отари Аршба.

Комиссия Госдумы рекомендовала Думе дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского, заявил ранее Аршба

"Если возникнет вопрос в результате следственных действий, они обратятся и мы будем принимать решение", - сказал он на вопрос журналистов о том, стоит ли вопрос о лишении мандата Вороновского.

Депутат добавил, что решение комиссии по рекомендации Думе на дачу согласия на лишение депутатской неприкосновенности Вороновского было принято единогласно.

На заседание комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД и мандатным вопросам, где рассматривался вопрос по даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского, присутствовал представитель Генпрокуратуры РФ . Сам депутат Вороновский также пришел на заседание.