В Госдуме рассмотрят вопрос о лишении Вороновского неприкосновенности

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам рекомендовала Думе рассмотреть 11 ноября вопрос о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата ГД Анатолия Вороновского и возбуждения в отношении его уголовного дела, сообщается в решение комиссии, которое размещено в думской электронной базе.