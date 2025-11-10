В Госдуме рассмотрят вопрос о лишении Вороновского неприкосновенности

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам рекомендовала Думе рассмотреть 11 ноября вопрос о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата ГД Анатолия Вороновского и возбуждения в отношении его уголовного дела, сообщается в решение комиссии, которое размещено в думской электронной базе.
Комиссия Госдумы рекомендовала Думе дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского, заявил ранее глава комиссии Отари Аршба.
"Включить вопрос о проекте постановления Государственной думы "О даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вороновского Анатолия Владимировича и возбуждение в отношении его уголовного дела" в проект порядка работы заседания Государственной думы 11 ноября 2025 года", - сказано в решении комиссии.
На заседании комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам, где рассматривался вопрос по даче согласия на лишение неприкосновенности Вороновского, присутствовал представитель Генпрокуратуры РФ. Сам Вороновский также пришел на заседание.
Ранее в Госдуму поступило представление генпрокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности Вороновского.