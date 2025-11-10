СМИ: Турция заявила о 200 жителях Газы, заблокированных в тоннелях

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Около 200 мирных жителей заблокированы в тоннелях под сектором Газа, Турция работает над их безопасным возвращением домой, передает агентство Около 200 мирных жителей заблокированы в тоннелях под сектором Газа, Турция работает над их безопасным возвращением домой, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить безопасный проход около 200 мирных жителей Газы, которые в данный момент находятся в ловушке в тоннелях", - заявил собеседник агентства.

Ранее издание Financial Times сообщало, что США оказывают давление на Израиль , чтобы тот позволил 150 боевикам палестинского движения ХАМАС выйти из тоннелей Газы в обмен на их разоружение. По данным издания, упомянутые боевики находятся под землей на юге сектора Газа, но внутри "желтой линии", подконтрольной армии Израиля в рамках перемирия.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.