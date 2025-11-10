Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Турция заявила о 200 жителях Газы, заблокированных в тоннелях - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:39 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/gaza-2053855788.html
СМИ: Турция заявила о 200 жителях Газы, заблокированных в тоннелях
СМИ: Турция заявила о 200 жителях Газы, заблокированных в тоннелях - РИА Новости, 10.11.2025
СМИ: Турция заявила о 200 жителях Газы, заблокированных в тоннелях
Около 200 мирных жителей заблокированы в тоннелях под сектором Газа, Турция работает над их безопасным возвращением домой, передает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T04:39:00+03:00
2025-11-10T04:39:00+03:00
в мире
израиль
турция
сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049190789_0:340:960:880_1920x0_80_0_0_ba6a606d0f93335fd82ca509b1613bb5.jpg
https://ria.ru/20251110/gaza-2053843405.html
https://ria.ru/20251109/gaza-2053825671.html
израиль
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049190789_0:250:960:970_1920x0_80_0_0_156ec7348d3bd29fd58f367d3a3671b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, турция, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Турция, США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
СМИ: Турция заявила о 200 жителях Газы, заблокированных в тоннелях

Reuters: Турция заявила о 200 жителях Газы, заблокированных в тоннелях

© Фото : соцсетиСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : соцсети
Сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Около 200 мирных жителей заблокированы в тоннелях под сектором Газа, Турция работает над их безопасным возвращением домой, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить безопасный проход около 200 мирных жителей Газы, которые в данный момент находятся в ловушке в тоннелях", - заявил собеседник агентства.
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
СМИ: Израиль препятствует созданию комитета по управлению Газой
00:31
Ранее издание Financial Times сообщало, что США оказывают давление на Израиль, чтобы тот позволил 150 боевикам палестинского движения ХАМАС выйти из тоннелей Газы в обмен на их разоружение. По данным издания, упомянутые боевики находятся под землей на юге сектора Газа, но внутри "желтой линии", подконтрольной армии Израиля в рамках перемирия.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. К настоящему моменту палестинская сторона вернула Израилю тела 22 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще шесть тел погибших заложников.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Израиле заявили, что Эрдоган сможет увидеть Газу только в бинокль
Вчера, 21:05
 
В миреИзраильТурцияСШАХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала