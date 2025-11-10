Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле пресекли экспорт двигателей, использующихся в военной сфере
11:10 10.11.2025 (обновлено: 11:41 10.11.2025)
В Ярославле пресекли экспорт двигателей, использующихся в военной сфере
россия, ярославль, ярославская область, безопасность
Россия, Ярославль, Ярославская область, Безопасность
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. В Ярославле пресекли незаконный вывоз за рубеж двигателей двойного назначения, сообщило региональное управление ФСБ.
"Пресечена преступная деятельность двух руководителей коммерческого предприятия города Ярославля <…> Обвиняемые организовали незаконное производство и поставку двигателей двойного назначения за рубеж в интересах министерства обороны иностранного государства", — говорится в релизе.
Кадры задержания москвича, который передавал сведения спецслужбе страны НАТО
ФСБ задержала жителя Москвы, подозреваемого в госизмене
5 ноября, 12:10
5 ноября, 12:10
В ведомстве добавили, что операцию провели сотрудники ярославского главка вместе с коллегами из Рязани.
Незаконно изготовленную продукцию изъяли из оборота. Против руководителей предприятия возбудили уголовное дело по статье "Незаконный экспорт из России продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль".
Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.
В какую именно страну вывозились двигатели, в ФСБ не уточнили.
Кадры задержания за госизмену жителя Запорожской области
ФСБ показала задержание за госизмену жителя Запорожской области
27 октября, 13:51
27 октября, 13:51
 
Россия Ярославль Ярославская область Безопасность
 
 
