ФСБ рассказала о задержании москвича, обвиняемого в госизмене
ФСБ рассказала о задержании москвича, обвиняемого в госизмене - РИА Новости, 10.11.2025
ФСБ рассказала о задержании москвича, обвиняемого в госизмене
ФСБ опубликовала кадры задержания москвича, обвиняемого в госизмене, и его переписку с украинскими кураторами. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T11:02:00+03:00
2025-11-10T11:02:00+03:00
2025-11-10T11:13:00+03:00
россия
украина
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
украина
москва
Россия, Украина, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ рассказала о задержании москвича, обвиняемого в госизмене
ФСБ опубликовала переписку с кураторами подозреваемого в госизмене москвича