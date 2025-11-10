Рейтинг@Mail.ru
ФСБ рассказала о задержании москвича, обвиняемого в госизмене
11:02 10.11.2025 (обновлено: 11:13 10.11.2025)
ФСБ рассказала о задержании москвича, обвиняемого в госизмене
ФСБ опубликовала кадры задержания москвича, обвиняемого в госизмене, и его переписку с украинскими кураторами. РИА Новости, 10.11.2025
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры задержания москвича, обвиняемого в госизмене, и его переписку с украинскими кураторами.
Задержан житель Москвы, который инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителями спецслужб Украины и запрещенной в РФ террористической организации, собирал сведения о месте жительства, машинах и перемещениях российского военнослужащего и намеревался уехать на Украину воевать против ВС РФ, сообщил в понедельник ЦОС ФСБ. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, признанной террористической) и статье 275 (государственная измена) УК России.
Из них следует, что в переписке задержанный проинформировал о судимости и ограничении свободы, а также заполнил анкету на вступление в вооруженное формирование.
Задержание жительницы Севастополя, передававшей военной разведке Украины фото мест дислокации кораблей Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
ФСБ рассказала, как жительница Севастополя собирала данные для Киева
29 сентября, 10:25
 
РоссияУкраинаМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
