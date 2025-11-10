ФСБ рассказала о задержании москвича, обвиняемого в госизмене

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры задержания москвича, обвиняемого в госизмене, и его переписку с украинскими кураторами.

Из них следует, что в переписке задержанный проинформировал о судимости и ограничении свободы, а также заполнил анкету на вступление в вооруженное формирование.