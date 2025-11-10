Рейтинг@Mail.ru
ЕС работает над 20-м пакетом санкций против России - РИА Новости, 10.11.2025
14:35 10.11.2025
ЕС работает над 20-м пакетом санкций против России
ЕС работает над 20-м пакетом санкций против России
в мире, россия, брюссель, евросоюз
В мире, Россия, Брюссель, Евросоюз
ЕС работает над 20-м пакетом санкций против России

Хиппер: ЕС не может назвать сроки подготовки 20-го пакета санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Европейская комиссия не может предоставить никаких сроков или подробностей в отношении подготовки 20-го пакета санкций против России, но работа над ним ведется, заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер.
"Мы всегда думаем о том, как мы можем оказать большее давление на (президента РФ Владимира – ред.) Путина... Работа над санкциями носит конфиденциальный характер, как и сроки, но вы должны знать, что мы не ослабляем наших усилий. Но на данный момент у нас нет других комментариев относительно мер, связанных с санкциями", - ответила она на вопрос об уточнении сроков подготовки 20-го пакета санкций против России.
Здание парламента Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Болгарии оценили потери из-за санкций против России
Вчера, 03:42
 
