https://ria.ru/20251110/es-2053947251.html
ЕС работает над 20-м пакетом санкций против России
ЕС работает над 20-м пакетом санкций против России - РИА Новости, 10.11.2025
ЕС работает над 20-м пакетом санкций против России
Европейская комиссия не может предоставить никаких сроков или подробностей в отношении подготовки 20-го пакета санкций против России, но работа над ним ведется, РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T14:35:00+03:00
2025-11-10T14:35:00+03:00
2025-11-10T14:35:00+03:00
в мире
россия
брюссель
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_0:145:2810:1726_1920x0_80_0_0_7c8f71ef4378f77a71fc655b747dfab5.jpg
https://ria.ru/20251110/bolgarija-2053853621.html
россия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_159:0:2652:1870_1920x0_80_0_0_1017ac73dfce78ccbaed740ec5f95498.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, брюссель, евросоюз
В мире, Россия, Брюссель, Евросоюз
ЕС работает над 20-м пакетом санкций против России
Хиппер: ЕС не может назвать сроки подготовки 20-го пакета санкций против России