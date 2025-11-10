Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии заявили, что у ЕС нет права конфисковывать активы ЦБ России
05:37 10.11.2025
В Болгарии заявили, что у ЕС нет права конфисковывать активы ЦБ России
в мире, россия, болгария, украина, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Болгария, Украина, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский совет, Санкции в отношении России
© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости, Юрий Апрелефф. У Евросоюза нет права конфисковать суверенные активы ЦБ РФ, поскольку это нарушает международное право, заявил РИА Новости депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что легального способа отъема замороженных российских активов не существует. Он добавил, что Россия в случае передачи Западом ее замороженных активов Киеву даст адекватный ответ по принципу взаимности.
Здание парламента Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Болгарии оценили потери из-за санкций против России
03:42
"В этом и заключается проблема - законы и правила меняются в зависимости от ситуации. Международное право ясно: государственная собственность неприкосновенна. А теперь они (ЕС – ред.) берут эти деньги (активы ЦБ РФ – ред.) - кто вы такие, чтобы это брать? То же самое происходит и в Болгарии: они (власти – ред.) приходят и воруют… Они (Запад – ред.) меняют законы и правила как хотят", - сказал Михайлов.
Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Было принято решение вернуться к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря. Премьер Бельгии Барт де Вевер потребовал гарантий для раздела рисков и предупредил о возможных исках западных компаний.
Более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Болгарии заявили, что Украина проиграла конфликт с Россией
02:04
 
В миреРоссияБолгарияУкраинаСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский советСанкции в отношении России
 
 
