В Болгарии заявили, что у ЕС нет права конфисковывать активы ЦБ России

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости, Юрий Апрелефф. У Евросоюза нет права конфисковать суверенные активы ЦБ РФ, поскольку это нарушает международное право, заявил РИА Новости депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что легального способа отъема замороженных российских активов не существует. Он добавил, что Россия в случае передачи Западом ее замороженных активов Киеву даст адекватный ответ по принципу взаимности.
"В этом и заключается проблема - законы и правила меняются в зависимости от ситуации. Международное право ясно: государственная собственность неприкосновенна. А теперь они (ЕС – ред.) берут эти деньги (активы ЦБ РФ – ред.) - кто вы такие, чтобы это брать? То же самое происходит и в Болгарии: они (власти – ред.) приходят и воруют… Они (Запад – ред.) меняют законы и правила как хотят", - сказал Михайлов.
Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Было принято решение вернуться к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря. Премьер Бельгии Барт де Вевер потребовал гарантий для раздела рисков и предупредил о возможных исках западных компаний.
Более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.