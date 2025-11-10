"Энергоатом" подтвердил информацию об обысках в офисе компании

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Украинская национальная компания "Энергоатом" подтвердила в понедельник информацию о том, что в ее офисе сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски.
Ранее в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах ранее сообщало, что НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Агентство РБК-Украина в свою очередь сообщило, что обыски у Миндича и Галущенко проводятся по одному делу, которое касается коррупции в энергетической сфере. Позже НАБУ заявило, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики.
"Акционерное общество "НАЭК "Энергоатом" информирует, что 10 ноября в офисе общества проводятся следственные действия, которые осуществляют представители Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
В компании заверили, что полностью сотрудничают со следственными органами и предоставляют все необходимые материалы.