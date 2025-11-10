"Энергоатом" подтвердил информацию об обысках в офисе компании

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Украинская национальная компания "Энергоатом" подтвердила в понедельник информацию о том, что в ее офисе сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски.