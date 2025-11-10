Рейтинг@Mail.ru
"Энергоатом" подтвердил информацию об обысках в офисе компании - РИА Новости, 10.11.2025
17:38 10.11.2025
"Энергоатом" подтвердил информацию об обысках в офисе компании
"Энергоатом" подтвердил информацию об обысках в офисе компании
Украинская национальная компания "Энергоатом" подтвердила в понедельник информацию о том, что в ее офисе сотрудники Национального антикоррупционного бюро... РИА Новости, 10.11.2025
в мире, украина, герман галущенко, владимир зеленский, энергоатом, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Украина, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Энергоатом, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
"Энергоатом" подтвердил информацию об обысках в офисе компании

Украинская компания "Энергоатом" подтвердила, что в ее офисе проходят обыски

© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Украинская национальная компания "Энергоатом" подтвердила в понедельник информацию о том, что в ее офисе сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски.
Ранее в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах ранее сообщало, что НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Агентство РБК-Украина в свою очередь сообщило, что обыски у Миндича и Галущенко проводятся по одному делу, которое касается коррупции в энергетической сфере. Позже НАБУ заявило, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики.
"Акционерное общество "НАЭК "Энергоатом" информирует, что 10 ноября в офисе общества проводятся следственные действия, которые осуществляют представители Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
В компании заверили, что полностью сотрудничают со следственными органами и предоставляют все необходимые материалы.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Детективы НАБУ пришли с обысками к соратнику Зеленского Миндичу, пишут СМИ
В миреУкраинаГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийЭнергоатомНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
