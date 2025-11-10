https://ria.ru/20251110/ekvador-2053862770.html
Число погибших после бунта в тюрьме Эквадора достигло 31
Число погибших после бунта в тюрьме Эквадора достигло 31 - РИА Новости, 10.11.2025
Число погибших после бунта в тюрьме Эквадора достигло 31
Власти Эквадора после беспорядков в тюрьме города Мачала, где ранее нашли тела четырех жертв, обнаружили еще 27 повешенных, сообщили в Национальной службе... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T07:08:00+03:00
2025-11-10T07:08:00+03:00
2025-11-10T07:08:00+03:00
в мире
эквадор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920239327_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_89f8e78198467e48d85ee53bd74c0b5d.jpg
https://ria.ru/20251024/ekvador-2050257534.html
эквадор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920239327_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c9d2ff7fb3be4108b4a0bcc7a6510c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор
Число погибших после бунта в тюрьме Эквадора достигло 31
Число погибших после бунта в тюрьме города Мачала в Эквадоре достигло 31
МЕХИКО, 10 ноя - РИА Новости. Власти Эквадора после беспорядков в тюрьме города Мачала, где ранее нашли тела четырех жертв, обнаружили еще 27 повешенных, сообщили в Национальной службе комплексной помощи взрослым, лишенным свободы, и подросткам-правонарушителям SNAI.
"Что касается событий, произошедших в воскресенье днём в центре содержания под стражей Мачала, на данный момент сообщается о гибели 27 заключённых, которые между собой совершили удушение, приведшее к мгновенной смерти через повешение", - сказано в коммюнике в блоге SNAI в X
.
Ранее служба сообщила, что на рассвете в результате бунта в этой тюрьме, расположенной в провинции Эль-Оро, погибли четыре человека, еще 43, включая одного полицейского, получили ранения.
По данным местных СМИ, повешенные тела были обнаружены в одном из павильонов тюрьмы после утреннего столкновения. Издания со ссылкой на различные источники указывают, что это был акт насилия со стороны других заключённых, а не самоубийство.