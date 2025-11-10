Число погибших после бунта в тюрьме Эквадора достигло 31

МЕХИКО, 10 ноя - РИА Новости. Власти Эквадора после беспорядков в тюрьме города Мачала, где ранее нашли тела четырех жертв, обнаружили еще 27 повешенных, сообщили в Национальной службе комплексной помощи взрослым, лишенным свободы, и подросткам-правонарушителям SNAI.

"Что касается событий, произошедших в воскресенье днём в центре содержания под стражей Мачала, на данный момент сообщается о гибели 27 заключённых, которые между собой совершили удушение, приведшее к мгновенной смерти через повешение", - сказано в коммюнике в блоге SNAI в X

Ранее служба сообщила, что на рассвете в результате бунта в этой тюрьме, расположенной в провинции Эль-Оро, погибли четыре человека, еще 43, включая одного полицейского, получили ранения.