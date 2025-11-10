Рейтинг@Mail.ru
Совет Федерации высоко оценил вклад РЭЦ в поддержку российского бизнеса
18:16 10.11.2025
Совет Федерации высоко оценил вклад РЭЦ в поддержку российского бизнеса
Рабочая встреча председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко и генерального директора Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Вероники Никишиной
2025
экономика
Экономика
Совет Федерации высоко оценил вклад РЭЦ в поддержку российского бизнеса

Матвиенко и Никишина обсудили роль российского экспорта

Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко и генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Вероника Никишина
Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко и генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко и генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Вероника Никишина
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Рабочая встреча председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко и генерального директора Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Вероники Никишиной прошла в стенах верхней палаты российского парламента, в центре обсуждения оказалась ключевая роль российского экспорта в экономическом развитии страны, его значимость для регионов и необходимость формирования позитивного образа России на международной арене, сообщает центр.
"Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко поблагодарила Веронику Никишину за проделанную работу: "В условиях санкций и ограничений нашему бизнесу, который производит конкурентные товары в самых разных сферах, нужна поддержка. Обучаете, помогаете, продвигаете, сопровождаете, рассказываете особенно для малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.
Глава верхней палаты парламента также отметила положительный эффект от подписанного три года назад соглашения между Советом Федерации и Российским экспортным центром. Особо была выделена совместная работа по поддержке женского предпринимательства, в частности, проведение конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" и сотрудничество в рамках Евразийского женского форума. Валентина Матвиенко подчеркнула, что губернаторы российских регионов положительно отзываются о программе "Сделано в России" и той поддержке, которую они получают от Российского экспортного центра.
"У нас очень талантливый бизнес. Важно, что Российский экспортный центр продвигает несырьевой сектор экономики. А нам есть чем похвастаться, и в медицине и производстве медицинского оборудования, и в пищевой промышленности, много другого, что мы готовы поставлять. Я рада, что перечень стран, куда пробиваются наши экспортеры, с каждым годом расширяется. В этом ваша большая заслуга", — сказала Матвиенко.
В ходе встречи Никишина, в свою очередь, акцентировала внимание на комплексном вкладе экспорта в национальную экономику и благосостояние страны: "Несырьевой неэнергетический экспорт важен не только как драйвер экономического развития. Это серьезный социальный драйвер для развития страны и важный геополитический элемент связанности России с мировыми рынками. Это серьезный фактор развития конкурентоспособности нашей продукции, потому что для того, чтобы присутствовать на высококонкурентных экспортных рынках, нужно постоянно совершенствовать качество продукции, снижать себестоимость, повышать производительность труда. Поэтому в выигрыше оказываются не только зарубежные покупатели, но и российские потребители".
Глава РЭЦ также добавила, что экспорт является значимым источником пополнения доходов федерального и региональных бюджетов, за счет которых обеспечивается экономический рост и выполняются социальные обязательства государства перед населением.
"В том, что в федеральном бюджете, региональных бюджетах растут доходы от несырьевого сектора экономики, в том числе заслуга Российского экспортного центра", — добавила Матвиенко.
Никишина дополнила эти слова, сообщив, что на сегодняшний день вклад экспорта в доходы консолидированной бюджетной системы составляет почти треть, при этом около 7% от совокупных доходов формируются именно за счет несырьевого неэнергетического экспорта. По результатам 2024 года вклад ННЭ в налоговые и неналоговые доходы регионов достиг примерно 8%. В настоящее время инфраструктура поддержки экспорта охватывает 85 регионов страны, включая Москву, ЛНР и ДНР, обеспечивая всестороннюю поддержку российскому бизнесу.
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
