Экспорт в Китай: от мороженого до зарядок для электромобилей
09:00 10.11.2025
Экспорт в Китай: от мороженого до зарядок для электромобилей
Экспорт в Китай: от мороженого до зарядок для электромобилей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
В последние несколько лет отечественные производители активно переориентируются на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, российские компании наращивают поставки несырьевой продукции в Китай – от продуктов питания до высокотехнологичных товаров. Поддержка национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и Российского экспортного центра, например, открытие магазинов "Сделано в России" в городах КНР, усиливают присутствие отечественных брендов на одном из крупнейших мировых рынков. Подробнее о том, как компании успешно выходят на прилавки Поднебесной, читайте в материале РИА Новости.
Сделано в России

Китайский рынок демонстрирует растущий спрос на российскую продукцию. Особый интерес вызывают товары несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). Например, IT-устройства, программное обеспечение, роботы, зарядные станции для электромобилей, медицинские изделия, косметика и бытовая химия. В Поднебесной также пользуется спросом шоколад, мороженое, сухие завтраки и напитки из России.
По данным Минсельхоза РФ, за январь – июль 2025 года экспорт продовольствия в Китай вырос на 10%, а общий агропромышленный товарооборот за полгода прирос на 14%.
В китайских магазинах все чаще появляются российские чипсы, кофе, напитки, крупы и печенье. Ключевую роль в продвижении отечественных брендов играет Российский экспортный центр (РЭЦ). При поддержке Минсельхоза и Минпромторга РФ в Китае открываются магазины под брендом "Сделано в России". В сентябре этого года такие точки заработали в Сюйчане (провинция Хэнань) и престижном районе Пекина Чаоян. Павильон площадью 800 квадратных метров в торговом комплексе SOHO Modern City объединил более 100 российских производителей.
Отгрузки свинины растут

Так, в первом полугодии 2025 года транспортная группа FESCO (является одной из крупнейших транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и логистического бизнеса – Прим. ред.) доставила в Китай более 35 тысяч тонн российской свинины в рефрижераторных контейнерах. Этот объем на 35% превысил экспортные отправки свинины в КНР, которые компания осуществила за весь 2024 год.
Партии свинины FESCO доставляла в КНР с помощью своих регулярных морских линий из портов Владивосток, Санкт-Петербург и Новороссийска.
"Все больше российских мясоперерабатывающих предприятий получают аттестацию и успешно выходят на экспорт свинины в Китай. Поэтому мы не исключаем, что объемы отправок этого вида мяса продолжат расти и дальше. Во многом потому, что свинина из России демонстрирует конкурентные преимущества по себестоимости и удобной логистике", — сообщил РИА Новости генеральный директор "Дальрефтранс" (дочерняя компания FESCO) Андрей Гречкин.
Он отметил, что рост объемов перевозок свидетельствует не только об устойчивом спросе на российскую продукцию на китайском рынке, но и о высокой эффективности логистических решений компании при транспортировке отечественной свинины в КНР.
Печенье пришлось по вкусу китайцам

Кондитерская фабрика "Родина" из Новосибирской области, где делают натуральное печенье без пальмового масла, искусственных красителей, консервантов, улучшителей вкуса и отбеливателей, тоже активно выходит на китайский рынок.
Участие в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт" открыло для компании двери крупнейших международных продовольственных выставок в Китае, включая всемирно известную Canton Fair. Там удалось найти не только стратегических партнеров, но и возможность погрузиться в культуру и менталитет китайского рынка. Знание языка и стремление понять клиента позволили представителям фабрики быстро наладить сотрудничество и вывести продукцию на новый уровень.
Так, команда фабрики адаптировала рецептуры и провела множество испытаний для того, чтобы удовлетворить вкусовые предпочтения китайских покупателей. Сегодня продукция "Родины" через компанию Shanghai Rodina International Trading CO., LTD представлена в самом сердце Китая — живом и динамичном Шанхае.
Кроме того, через региональный центр поддержки экспорта компания получила услугу по софинансированию транспортировки товаров в Монголию, а также благодаря инструментам поддержки запустила поставки своей продукции в Казахстан.

Бизнес-миссии и международные выставки

Московская фабрика АО "БРПИ" экспортирует мороженое в десять стран мира, представляя на зарубежных рынках концептуальные торговые марки натурального холодного лакомства — BRandICE, NATACHA и ZABAVA.
Помимо классических сортов мороженого, таких как пломбир и крем-брюле в вафельном стаканчике, ягодного и фруктового, в ассортименте есть инновационные сорта нового поколения: "функциональное" мороженое, обогащённое протеином, витамином С и кальцием, а также безлактозное веганское мороженое.
С помощью Российского экспортного центра компания приняла участие в бизнес-миссиях и международных выставках в ОАЭ, Армении, Таиланде и Вьетнаме, а местные предприниматели высоко оценили вкус и качество продукции. Сегодня мороженое поставляется в Азербайджан, Киргизию, Туркменистан и Узбекистан. В Китае благодаря сотрудничеству с местными партнерами с российским мороженым уже смогли познакомиться жители Сианя, Пекина, Харбина, Шанхая и Шэньчжэня.
Таким образом, растущий товарооборот с Китаем подтверждает, что российская продукция конкурентоспособна и востребована на мировом рынке. Основу для наращивания несырьевого экспорта в Китай создает комплексная поддержка по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", а также логистические возможности компаний.
