Америка потеснила Африку среди торговых партнеров России

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Американский регион в январе-сентябре текущего года стал третьим основным торговым партнером России, потеснив Африку, которая замыкала топ-3 в прошлом году, следует из расчетов РИА Новости по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Главным торговым партнером России в январе-сентябре 2025 года были страны Азии - на них пришлось 73,3% в общем объеме товарооборота против 72% годом ранее. При этом в абсолютном выражении показатель незначительно снизился - на 1,5%, до 369,5 миллиарда долларов.

Вторым по значимости для российской торговли регионом была Европа с 18,6% от общей торговли, хотя ее доля за год сократилась на 1,4 процентного пункта. Объем товарооборота за девять месяцев сократился на 10% и составил 93,8 миллиарда долларов.

Тройку лидеров замыкает Американский континент, торговля с которым показала рост - на 7,5%, до 21,2 миллиарда долларов. Его значимость для внешней торговли России немного увеличилась - до 4,2% с 3,8% годом ранее.

А вот Африка , которая еще в прошлом году была третьей, наоборот, снизила долю в российском товарообороте - до 3,8% в январе-сентябре текущего года с прошлогодних 4%.