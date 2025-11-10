https://ria.ru/20251110/ekonomika-2053949253.html
Америка потеснила Африку среди торговых партнеров России
Америка потеснила Африку среди торговых партнеров России - РИА Новости, 10.11.2025
Америка потеснила Африку среди торговых партнеров России
Американский регион в январе-сентябре текущего года стал третьим основным торговым партнером России, потеснив Африку, которая замыкала топ-3 в прошлом году,... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T14:41:00+03:00
2025-11-10T14:41:00+03:00
2025-11-10T15:09:00+03:00
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Американский регион в январе-сентябре текущего года стал третьим основным торговым партнером России, потеснив Африку, которая замыкала топ-3 в прошлом году, следует из расчетов РИА Новости по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Главным торговым партнером России
в январе-сентябре 2025 года были страны Азии
- на них пришлось 73,3% в общем объеме товарооборота против 72% годом ранее. При этом в абсолютном выражении показатель незначительно снизился - на 1,5%, до 369,5 миллиарда долларов.
Вторым по значимости для российской торговли регионом была Европа
с 18,6% от общей торговли, хотя ее доля за год сократилась на 1,4 процентного пункта. Объем товарооборота за девять месяцев сократился на 10% и составил 93,8 миллиарда долларов.
Тройку лидеров замыкает Американский континент, торговля с которым показала рост - на 7,5%, до 21,2 миллиарда долларов. Его значимость для внешней торговли России немного увеличилась - до 4,2% с 3,8% годом ранее.
А вот Африка
, которая еще в прошлом году была третьей, наоборот, снизила долю в российском товарообороте - до 3,8% в январе-сентябре текущего года с прошлогодних 4%.
Еще около 0,02% товарооборота приходилось на страны Океании (0,1 миллиарда).