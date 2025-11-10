Рейтинг@Mail.ru
Америка потеснила Африку среди торговых партнеров России
14:41 10.11.2025 (обновлено: 15:09 10.11.2025)
Америка потеснила Африку среди торговых партнеров России
Америка потеснила Африку среди торговых партнеров России
Американский регион в январе-сентябре текущего года стал третьим основным торговым партнером России, потеснив Африку, которая замыкала топ-3 в прошлом году,... РИА Новости, 10.11.2025
экономика, россия, африка, азия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Россия, Африка, Азия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Америка потеснила Африку среди торговых партнеров России

Американский регион стал третьим основным торговым партнером России

© AP Photo / Elaine Thompson, FileСудно с контейнерами
Судно с контейнерами
© AP Photo / Elaine Thompson, File
Судно с контейнерами. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Американский регион в январе-сентябре текущего года стал третьим основным торговым партнером России, потеснив Африку, которая замыкала топ-3 в прошлом году, следует из расчетов РИА Новости по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Главным торговым партнером России в январе-сентябре 2025 года были страны Азии - на них пришлось 73,3% в общем объеме товарооборота против 72% годом ранее. При этом в абсолютном выражении показатель незначительно снизился - на 1,5%, до 369,5 миллиарда долларов.
Более ста компаний с немецким участием открылось в России
Вчера, 08:19
Более ста компаний с немецким участием открылось в России
Вчера, 08:19
Вторым по значимости для российской торговли регионом была Европа с 18,6% от общей торговли, хотя ее доля за год сократилась на 1,4 процентного пункта. Объем товарооборота за девять месяцев сократился на 10% и составил 93,8 миллиарда долларов.
Тройку лидеров замыкает Американский континент, торговля с которым показала рост - на 7,5%, до 21,2 миллиарда долларов. Его значимость для внешней торговли России немного увеличилась - до 4,2% с 3,8% годом ранее.
А вот Африка, которая еще в прошлом году была третьей, наоборот, снизила долю в российском товарообороте - до 3,8% в январе-сентябре текущего года с прошлогодних 4%.
Еще около 0,02% товарооборота приходилось на страны Океании (0,1 миллиарда).
Зерно - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Россия и Казахстан договорились о расширении торговли сельхозпродукцией
9 ноября, 15:25
 
ЭкономикаРоссияАфрикаАзияФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
