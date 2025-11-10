ЕК допустила продажу активов "Лукойла" в странах ЕС

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Продажа активов компании "Лукойл" в странах Евросоюза возможна, так как сама компания под санкциями ЕС не находится, но сделка должна проходить при соблюдении антироссийских санкций, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.

"Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением рядом государств санкций в отношении него и его дочерних компаний намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей.