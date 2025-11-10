Рейтинг@Mail.ru
ЕК допустила продажу активов "Лукойла" в странах ЕС - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/ek-2053973602.html
ЕК допустила продажу активов "Лукойла" в странах ЕС
ЕК допустила продажу активов "Лукойла" в странах ЕС - РИА Новости, 10.11.2025
ЕК допустила продажу активов "Лукойла" в странах ЕС
Продажа активов компании "Лукойл" в странах Евросоюза возможна, так как сама компания под санкциями ЕС не находится, но сделка должна проходить при соблюдении... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T16:11:00+03:00
2025-11-10T16:11:00+03:00
экономика
брюссель
дубай
европа
лукойл
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149574/42/1495744241_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2d152ea3d9c5c8e34f06f7bf81b02b84.jpg
https://ria.ru/20251105/lukoyl-2052890638.html
брюссель
дубай
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149574/42/1495744241_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4de0a4b483b61cac5e1b7fa8517158f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, брюссель, дубай, европа, лукойл, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Брюссель, Дубай, Европа, ЛУКОЙЛ, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕК допустила продажу активов "Лукойла" в странах ЕС

ЕК: продажа активов «Лукойла» возможна при соблюдении санкций ЕС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Продажа активов компании "Лукойл" в странах Евросоюза возможна, так как сама компания под санкциями ЕС не находится, но сделка должна проходить при соблюдении антироссийских санкций, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.
"Все сделки, связанные с продажей активов "Лукойла", должны соблюдать соответствующие обязательства по санкциям, однако позвольте мне также напомнить вам, что в настоящее время "Лукойл" не подпадает под санкции ЕС", - сказала она, отвечая на вопрос, поддерживает ли ЕК страны, которые хотят как-то решить проблему активов "Лукойла".
"Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением рядом государств санкций в отношении него и его дочерних компаний намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Вывеска на автозавправке Лукойл - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Глава Gunvor рассказал о последствиях сделки по покупке "Лукойла"
5 ноября, 08:30
 
ЭкономикаБрюссельДубайЕвропаЛУКОЙЛЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала