ЕК допустила продажу активов "Лукойла" в странах ЕС

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Продажа активов компании "Лукойл" в странах Евросоюза возможна, так как сама компания под санкциями ЕС не находится, но сделка должна проходить при соблюдении антироссийских санкций, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.
"Все сделки, связанные с продажей активов "Лукойла", должны соблюдать соответствующие обязательства по санкциям, однако позвольте мне также напомнить вам, что в настоящее время "Лукойл" не подпадает под санкции ЕС", - сказала она, отвечая на вопрос, поддерживает ли ЕК страны, которые хотят как-то решить проблему активов "Лукойла".
"Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением рядом государств санкций в отношении него и его дочерних компаний намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.