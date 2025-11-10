Рейтинг@Mail.ru
ЕК обсудит последствия санкций США против российских нефтяных компаний - РИА Новости, 10.11.2025
14:53 10.11.2025
ЕК обсудит последствия санкций США против российских нефтяных компаний
ЕК обсудит последствия санкций США против российских нефтяных компаний
Рабочая контактная группа Еврокомиссии обсудит на этой неделе возможные последствия санкций США против российских нефтяных компаний для энергетической... РИА Новости, 10.11.2025
ЕК обсудит последствия санкций США против российских нефтяных компаний

Рабочая группа ЕС обсудит последствия санкций США против нефтяных компаний РФ

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Рабочая контактная группа Еврокомиссии обсудит на этой неделе возможные последствия санкций США против российских нефтяных компаний для энергетической безопасности стран Евросоюза, сообщила представитель ЕК Анна Каиса Итконен.
"У нас действует контактная группа по вопросам энергетической безопасности, она проведет заседание на этой неделе, где будут обсуждаться возможные последствия санкций для энергетической безопасности стран ЕС", - сообщила она.
