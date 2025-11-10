В ДТП с маршруткой в Бурятии погиб человек

УЛАН-УДЭ, 10 ноя - РИА Новости. В Прибайкальском районе Бурятии столкнулись Toyota Corolla и маршрутный автобус Hyundai County, водитель легковушки погиб, пострадали по одному пассажиру из обеих машин, сообщила республиканская полиция.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия, пассажир с тяжелыми травмами госпитализирована в медицинское учреждение. Также травмы получила пассажир маршрутного автобуса", - говорится в сообщении.