В ДТП с маршруткой в Бурятии погиб человек
В ДТП с маршруткой в Бурятии погиб человек - РИА Новости, 10.11.2025
В ДТП с маршруткой в Бурятии погиб человек
В Прибайкальском районе Бурятии столкнулись Toyota Corolla и маршрутный автобус Hyundai County, водитель легковушки погиб, пострадали по одному пассажиру из... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T05:26:00+03:00
2025-11-10T05:26:00+03:00
2025-11-10T05:26:00+03:00
происшествия
прибайкальский район
республика бурятия
toyota corolla
прибайкальский район
республика бурятия
В ДТП с маршруткой в Бурятии погиб человек
В ДТП с маршруткой и легковушкой в Бурятии погиб человек, двое пострадали