В ДТП с маршруткой в Бурятии погиб человек - РИА Новости, 10.11.2025
05:26 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/dtp-2053858328.html
В ДТП с маршруткой в Бурятии погиб человек
В ДТП с маршруткой в Бурятии погиб человек
В Прибайкальском районе Бурятии столкнулись Toyota Corolla и маршрутный автобус Hyundai County, водитель легковушки погиб, пострадали по одному пассажиру из... РИА Новости, 10.11.2025
происшествия
прибайкальский район
республика бурятия
toyota corolla
происшествия, прибайкальский район, республика бурятия, toyota corolla
Происшествия, Прибайкальский район, Республика Бурятия, Toyota Corolla
В ДТП с маршруткой в Бурятии погиб человек

В ДТП с маршруткой и легковушкой в Бурятии погиб человек, двое пострадали

© Фото : Полиция БурятииПоследствия ДТП с легковым автомобилем и маршрутным автобусом в Бурятии
УЛАН-УДЭ, 10 ноя - РИА Новости. В Прибайкальском районе Бурятии столкнулись Toyota Corolla и маршрутный автобус Hyundai County, водитель легковушки погиб, пострадали по одному пассажиру из обеих машин, сообщила республиканская полиция.
По предварительным данным, ДТП произошло утром в понедельник примерно в 7.00 (2.00 мск) в 1 километре от села Гремячинск Прибайкальского района Бурятии. Столкнулись автомашины Toyota Corolla и маршрутный автобус Hyundai County.
"В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия, пассажир с тяжелыми травмами госпитализирована в медицинское учреждение. Также травмы получила пассажир маршрутного автобуса", - говорится в сообщении.
В Петербурге в ДТП с тремя иномарками погиб один человек
ПроисшествияПрибайкальский районРеспублика БурятияToyota Corolla
 
 
