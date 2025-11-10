https://ria.ru/20251110/dron-2053958964.html
В Белгородской области боец самообороны пострадал при атаке дрона
Боец самообороны получил минно-взрывную травму и осколочное ранение в результате отражения атаки украинского дрона в Белгородской области, госпитализация не... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T15:11:00+03:00
2025-11-10T15:11:00+03:00
2025-11-10T15:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_0:87:2333:1399_1920x0_80_0_0_0bd8dcdef16e7f0b0eb4a6ce37975531.jpg
https://ria.ru/20251110/vsu--2053936377.html
белгородская область
белгородский район
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_177:0:2158:1486_1920x0_80_0_0_febf42ecb05b6b5911628e3142157fbc.jpg
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
