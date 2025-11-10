Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области боец самообороны пострадал при атаке дрона
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 10.11.2025
В Белгородской области боец самообороны пострадал при атаке дрона
В Белгородской области боец самообороны пострадал при атаке дрона
Боец самообороны получил минно-взрывную травму и осколочное ранение в результате отражения атаки украинского дрона в Белгородской области, госпитализация не... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T15:11:00+03:00
2025-11-10T15:11:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_0:87:2333:1399_1920x0_80_0_0_0bd8dcdef16e7f0b0eb4a6ce37975531.jpg
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области боец самообороны пострадал при атаке дрона

В Белгородской области боец самообороны пострадал при отражении атаки дрона ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Боец самообороны получил минно-взрывную травму и осколочное ранение в результате отражения атаки украинского дрона в Белгородской области, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино при отражении атаки беспилотника получил минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья боец самообороны. В Шебекинской ЦРБ мужчине оказана вся необходимая помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. Ещё один FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно... Третьим дроном атаковано частное домовладение", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе в селе Чайки дрон нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю.
Боевая работа РСЗО - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
При атаке ВСУ на Дзержинск пострадала мирная жительница
Вчера, 13:48
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
