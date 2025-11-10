https://ria.ru/20251110/domodedovo-2053926841.html
В "Домодедово" задержали иностранца за попытку контрабанды в Израиль
В "Домодедово" задержали иностранца за попытку контрабанды в Израиль - РИА Новости, 10.11.2025
В "Домодедово" задержали иностранца за попытку контрабанды в Израиль
Таможенники в аэропорту "Домодедово" задержали иностранца, который пытался вывезти в Израиль почти 7 тысяч хвостов куницы, возбуждено административное дело,... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T13:02:00+03:00
2025-11-10T13:02:00+03:00
2025-11-10T13:08:00+03:00
происшествия
израиль
россия
домодедово (аэропорт)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053928116_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_02abfe9b298b3b53f916840ad0d99014.jpg
https://ria.ru/20251107/zabaykale-2053349197.html
https://ria.ru/20251106/narkotiki-2053297642.html
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053928116_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_ca1025d15c3efe29167344a4aaf0b1ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, израиль, россия, домодедово (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Израиль, Россия, Домодедово (аэропорт), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В "Домодедово" задержали иностранца за попытку контрабанды в Израиль
Домодедовские таможенники нашли у иностранца 7 тыс хвостов куницы
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Таможенники в аэропорту "Домодедово" задержали иностранца, который пытался вывезти в Израиль почти 7 тысяч хвостов куницы, возбуждено административное дело, сообщает пресс-служба ФТС России.
"В аэропорту "Домодедово
" таможенники задержали иностранного гражданина при попытке незаконно вывезти почти 7 тысяч хвостов куницы в Израиль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину остановили в "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. При досмотре багажа инспекторы обнаружили вакуумные пакеты с ценным товаром. Нарушитель пояснил, что перемещает меховые изделия для создания поделок в детском лагере.
Экспертиза подтвердила, что это хвосты куницы общей стоимостью 183 тысячи рублей.
Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Санкция статьи предусматривает штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товаров с их возможной конфискацией.