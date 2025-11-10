Рейтинг@Mail.ru
В "Домодедово" задержали иностранца за попытку контрабанды в Израиль
13:02 10.11.2025 (обновлено: 13:08 10.11.2025)
В "Домодедово" задержали иностранца за попытку контрабанды в Израиль
В "Домодедово" задержали иностранца за попытку контрабанды в Израиль
Таможенники в аэропорту "Домодедово" задержали иностранца, который пытался вывезти в Израиль почти 7 тысяч хвостов куницы, возбуждено административное дело,... РИА Новости, 10.11.2025
происшествия, израиль, россия, домодедово (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Израиль, Россия, Домодедово (аэропорт), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В "Домодедово" задержали иностранца за попытку контрабанды в Израиль

© Фото : ФТС РоссииХвосты куницы, найденные таможенниками при досмотре багажа в аэропорту "Домодедово"
© Фото : ФТС России
Хвосты куницы, найденные таможенниками при досмотре багажа в аэропорту "Домодедово"
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Таможенники в аэропорту "Домодедово" задержали иностранца, который пытался вывезти в Израиль почти 7 тысяч хвостов куницы, возбуждено административное дело, сообщает пресс-служба ФТС России.
"В аэропорту "Домодедово" таможенники задержали иностранного гражданина при попытке незаконно вывезти почти 7 тысяч хвостов куницы в Израиль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину остановили в "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. При досмотре багажа инспекторы обнаружили вакуумные пакеты с ценным товаром. Нарушитель пояснил, что перемещает меховые изделия для создания поделок в детском лагере.
Экспертиза подтвердила, что это хвосты куницы общей стоимостью 183 тысячи рублей.
Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Санкция статьи предусматривает штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товаров с их возможной конфискацией.
ПроисшествияИзраильРоссияДомодедово (аэропорт)Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
