В "Домодедово" задержали иностранца за попытку контрабанды в Израиль

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Таможенники в аэропорту "Домодедово" задержали иностранца, который пытался вывезти в Израиль почти 7 тысяч хвостов куницы, возбуждено административное дело, сообщает пресс-служба ФТС России.

"В аэропорту " Домодедово " таможенники задержали иностранного гражданина при попытке незаконно вывезти почти 7 тысяч хвостов куницы в Израиль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину остановили в "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. При досмотре багажа инспекторы обнаружили вакуумные пакеты с ценным товаром. Нарушитель пояснил, что перемещает меховые изделия для создания поделок в детском лагере.

Экспертиза подтвердила, что это хвосты куницы общей стоимостью 183 тысячи рублей.