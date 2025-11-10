https://ria.ru/20251110/dolina-2053939947.html
Долина не хочет участвовать в рассмотрении дела об афере с ее квартирой
происшествия
лариса долина
московский городской суд
Происшествия, Йошкар-Ола, Тольятти, Пермь, Лариса Долина, Московский городской суд
БАЛАШИХА (Московская обл.), 10 ноя - РИА Новости. Певица Лариса Долина не хочет участвовать в рассмотрении дела об афере с ее квартирой, сообщила РИА Новости ее адвокат.
"У нас заявлено ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствии. Но все зависит от суда - он может признать явку обязательной", - сказала адвокат.
В понедельник на заседании суд в закрытом режиме допросил двух других потерпевших, которых, как считает обвинение, обманули эти же фигуранты.
Андрею Основе, Артуру Каменецкому, Анжеле Цырульниковой и Дмитрию Леонтьеву предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере. Все они находятся в СИЗО.
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, со 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года совершили хищение путем обмана денежных средств на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей. Они также лишили Долину
права на жилое помещение - квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.
Сперва задержали Цырульникову, выполнявшую роль курьера. Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы
Леонтьева и давал ему указания, на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей.
В конце декабря был арестован четвёртый фигурант. 20-летний житель Тольятти
Основа, как сообщала прокуратура, оформил на свое имя банковскую карту, с нее он в Перми
обналичил 2,7 миллиона рублей, которые затем перевел соучастникам.
В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей.
Долина же подала в Хамовнический суд Москвы
иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, суд принял ее сторону. Покупательница Полина Лурье обжаловала решение, но Мосгорсуд
признал его законным. Теперь она пытается оспорить дело в кассации.