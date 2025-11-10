Рейтинг@Mail.ru
В ДНР вынесли приговор двум колумбийским наемникам - РИА Новости, 10.11.2025
18:33 10.11.2025
В ДНР вынесли приговор двум колумбийским наемникам
В ДНР вынесли приговор двум колумбийским наемникам
Суд в ДНР приговорил к 13 годам строгого режима двух колумбийских наемников, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
происшествия
россия
донецкая народная республика
колумбия
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
колумбия
Новости
происшествия, россия, донецкая народная республика, колумбия, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Колумбия, Вооруженные силы Украины
В ДНР вынесли приговор двум колумбийским наемникам

Суд в ДНР приговорил двух колумбийских наемников к 13 годам строгого режима

© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Суд в ДНР приговорил к 13 годам строгого режима двух колумбийских наемников, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
"Верховный суд ДНР признал виновным Хосе Арона Медина Аранду и Александера Анте в совершении преступления по части 3 статьи 359 УК России "Наемничество" и приговорил их к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что граждане Колумбии в ноябре 2023 года прибыли на Украину и заключили контракт с 49-м отдельным штурмовым батальоном "Карпатская сечь" ВСУ. Затем принимали участие в боевых действиях против России до июля 2024 года, после чего были экстрадированы из Венесуэлы.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Луганске иностранного наемника, воевавшего на стороне Киева, будут судить
7 ноября, 18:09
7 ноября, 18:09
 
ПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаКолумбияВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала