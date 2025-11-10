https://ria.ru/20251110/dnr-2054013386.html
В ДНР вынесли приговор двум колумбийским наемникам
В ДНР вынесли приговор двум колумбийским наемникам - РИА Новости, 10.11.2025
В ДНР вынесли приговор двум колумбийским наемникам
Суд в ДНР приговорил к 13 годам строгого режима двух колумбийских наемников, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. РИА Новости, 10.11.2025
В ДНР вынесли приговор двум колумбийским наемникам
Суд в ДНР приговорил двух колумбийских наемников к 13 годам строгого режима