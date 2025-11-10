Рейтинг@Mail.ru
В Раде набросились на Зеленского после разоблачения его "кошелька" - РИА Новости, 10.11.2025
15:35 10.11.2025 (обновлено: 17:27 10.11.2025)
В Раде набросились на Зеленского после разоблачения его "кошелька"
В Раде набросились на Зеленского после разоблачения его "кошелька"
Зеленский зарабатывает на коррупционных схемах в сфере энергетики, пока на Украине гибнут люди, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2025
в мире
украина
владимир зеленский
артем дмитрук
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
энергоатом
украина
в мире, украина, владимир зеленский, артем дмитрук, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом
В Раде набросились на Зеленского после разоблачения его "кошелька"

Дмитрук: Зеленский зарабатывает на энергетике, пока гибнут люди

© Фото : Антикоррупционное бюро УкраиныСумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Антикоррупционное бюро Украины
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Зеленский зарабатывает на коррупционных схемах в сфере энергетики, пока на Украине гибнут люди, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Так он прокомментировал сообщения НАБУ после обысков у бизнесмена и соратника главы киевского режима Тимура Миндича. На снимках, опубликованных антикоррупционным бюро, запечатлены сумки, набитые валютой.
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
НАБУ провел обыски у Миндича и Галущенко, сообщают СМИ
Вчера, 13:06
"Немного кэша, украденного Зеленским на энергетике на Украине — в то самое время, когда из-за отсутствия света и тепла погибают люди", — отметил Дмитрук.
Депутат также указал на то, что люди вынуждены покупать генераторы, в то время как киевский режим зарабатывает на энергетике.

Специальная операция НАБУ

Ранее в понедельник депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщал, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнило, что НАБУ также пришло с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Агентство РБК-Украина, в свою очередь, отметило, что обыски у Миндича и Галущенко проводятся по одному делу, касающемуся коррупции в энергетической сфере.
В понедельник в своем Telegram-канале НАБУ опубликовало фотографии нескольких сумок, наполненных пачками валюты. Деньги изъяты в ходе спецоперации. Какая сумма была изъята и у кого именно — не уточняется.

Энергетический кризис на Украине

В субботу компания "Центрэнерго" заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. "Укрэнерго", в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах.
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газоэнергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории страны 10 октября. Власти сообщали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
НАБУ нашли набитые валютой сумки в ходе спецоперации в сфере энергетики
Вчера, 11:49
 
