© Фото : Антикоррупционное бюро Украины Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича

В Раде набросились на Зеленского после разоблачения его "кошелька"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Зеленский зарабатывает на коррупционных схемах в сфере энергетики, пока на Украине гибнут люди, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Зеленский зарабатывает на коррупционных схемах в сфере энергетики, пока на Украине гибнут люди, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале

Так он прокомментировал сообщения НАБУ после обысков у бизнесмена и соратника главы киевского режима Тимура Миндича. На снимках, опубликованных антикоррупционным бюро, запечатлены сумки, набитые валютой.

"Немного кэша, украденного Зеленским на энергетике на Украине — в то самое время, когда из-за отсутствия света и тепла погибают люди", — отметил Дмитрук

Депутат также указал на то, что люди вынуждены покупать генераторы, в то время как киевский режим зарабатывает на энергетике.

Специальная операция НАБУ

Ранее в понедельник депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщал, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в национальной атомной энергогенерирующей компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнило, что НАБУ также пришло с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Агентство РБК -Украина, в свою очередь, отметило, что обыски у Миндича и Галущенко проводятся по одному делу, касающемуся коррупции в энергетической сфере.

В понедельник в своем Telegram-канале НАБУ опубликовало фотографии нескольких сумок, наполненных пачками валюты. Деньги изъяты в ходе спецоперации. Какая сумма была изъята и у кого именно — не уточняется.

Энергетический кризис на Украине

В субботу компания " Центрэнерго " заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. " Укрэнерго ", в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах.

В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газоэнергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.