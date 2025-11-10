МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку гендиректора Би-би-си Тима Дэйви и исполнительного директора Деборы Тёрнесс, задавшись вопросом, будет ли новое руководство лучше.

Ранее газета Telegraph сообщала, что Би-би-си сфальсифицировала речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, что он поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала после этого Би-би-си фейковым СМИ.