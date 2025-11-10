Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал отставку двух руководителей Би-би-си - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 10.11.2025 (обновлено: 06:12 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/dmitriev-2053842078.html
Дмитриев прокомментировал отставку двух руководителей Би-би-си
Дмитриев прокомментировал отставку двух руководителей Би-би-си - РИА Новости, 10.11.2025
Дмитриев прокомментировал отставку двух руководителей Би-би-си
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T00:18:00+03:00
2025-11-10T06:12:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
кирилл дмитриев
би-би-си
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_804:475:3057:1742_1920x0_80_0_0_15756dae486e8e3a4db191d6a7ba1345.jpg
https://ria.ru/20251102/dmitriev-2052515258.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев, би-би-си, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Би-би-си, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев прокомментировал отставку двух руководителей Би-би-си

Дмитриев: новое руководство Би-би-си может не оказаться лучше старого

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку гендиректора Би-би-си Тима Дэйви и исполнительного директора Деборы Тёрнесс, задавшись вопросом, будет ли новое руководство лучше.
В воскресенье Дэйви и Тёрнесс объявили об отставке после критики из-за редактирования речи президента США Дональда Трампа.
"А будут ли следующие руководители Би-би-си хоть немногим лучше? Би-би-си по-прежнему управляется правительством, которое продвигает массовую миграцию, разжигание войн, электронные ID и раннее освобождение преступников из тюрем. Новое руководство может просто получше постараться, чтобы не попасться на слишком очевидных искажениях правды. Надеюсь, я ошибаюсь", — написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее газета Telegraph сообщала, что Би-би-си сфальсифицировала речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, что он поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала после этого Би-би-си фейковым СМИ.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Дмитриев рассказал, сколько ЕС и Британия потратили на оружие для Украины
2 ноября, 16:04
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампКирилл ДмитриевБи-би-сиРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала