Дмитриев прокомментировал отставку двух руководителей Би-би-си

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку гендиректора Би-би-си Тима Дэйви и исполнительного директора Деборы Тёрнесс, задавшись вопросом, будет ли новое руководство лучше.
В воскресенье Дэйви и Тёрнесс объявили об отставке после критики из-за редактирования речи президента США Дональда Трампа.
"А будут ли следующие руководители Би-би-си хоть немногим лучше? Би-би-си по-прежнему управляется правительством, которое продвигает массовую миграцию, разжигание войн, электронные ID и раннее освобождение преступников из тюрем. Новое руководство может просто получше постараться, чтобы не попасться на слишком очевидных искажениях правды. Надеюсь, я ошибаюсь", — написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее газета Telegraph сообщала, что Би-би-си сфальсифицировала речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, что он поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала после этого Би-би-си фейковым СМИ.