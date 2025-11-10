Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев высказался о санкциях Зеленского против него - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/dmitriev--2053902428.html
Дмитриев высказался о санкциях Зеленского против него
Дмитриев высказался о санкциях Зеленского против него - РИА Новости, 10.11.2025
Дмитриев высказался о санкциях Зеленского против него
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T11:15:00+03:00
2025-11-10T11:15:00+03:00
российский фонд прямых инвестиций
владимир зеленский
кирилл дмитриев
россия
дубай
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_804:475:3057:1742_1920x0_80_0_0_15756dae486e8e3a4db191d6a7ba1345.jpg
https://ria.ru/20251031/ukraina-2052208089.html
https://ria.ru/20251106/zelenskiy-2053307798.html
россия
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский фонд прямых инвестиций, владимир зеленский, кирилл дмитриев, россия, дубай, санкции в отношении россии, в мире
Российский фонд прямых инвестиций, Владимир Зеленский, Кирилл Дмитриев, Россия, Дубай, Санкции в отношении России, В мире
Дмитриев высказался о санкциях Зеленского против него

Дмитриев назвал наградой санкции Зеленского против него

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал "наградой" санкции Владимира Зеленского против него.
Накануне Зеленский ввёл санкции против главы РФПИ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Зеленский ввел новые санкции против российских компаний
31 октября, 21:32
"За выходные получил две награды: санкции от Зеленского и Emblem Mundus, которую вручают за развитие диалога и построение мостов между странами", - написал Дмитриев в Telegram.
Премию "Эмблема Мундус" (Emblem Mundus) за содействие диалогу и миру между народами Дмитриев получил в воскресенье в Дубае.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Зеленский готовит новые санкции против работающих в России украинцев
6 ноября, 22:41
 
Российский фонд прямых инвестицийВладимир ЗеленскийКирилл ДмитриевРоссияДубайСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала