В Раде сообщили о бегстве бизнесменов, связанных с "кошельком" Зеленского

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Украину срочно покинули Александр и Михаил Цукерманы, которые связаны с бизнесменом и соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Ранее в понедельник издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах ранее сообщало, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Ранее Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. По его словам, НАБУ также проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом.

"Братья Цукерманы, Михаил и Александр, тоже срочно покинули Украину. Как и Миндич. Напомню, что именно они вели "финансовую часть" у Тимура Миндича. Ну и фигурируют в деле ФБР. Михаил Цукерман является давним другом детства родственника Миндича, Леонида Миндича, который летом пытался тоже бежать, но НАБУ успело перехватить", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Железняк 6 ноября сообщал, что СБУ расследует дело в отношении совладельца компании "Квартал 95" бизнесмена Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского.