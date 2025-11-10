https://ria.ru/20251110/deputat-2053929965.html
В Раде сообщили о бегстве бизнесменов, связанных с "кошельком" Зеленского
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Украину срочно покинули Александр и Михаил Цукерманы, которые связаны с бизнесменом и соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Ранее в понедельник издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах ранее сообщало, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Ранее Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. По его словам, НАБУ также проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом.
"Братья Цукерманы, Михаил и Александр, тоже срочно покинули Украину. Как и Миндич. Напомню, что именно они вели "финансовую часть" у Тимура Миндича. Ну и фигурируют в деле ФБР. Михаил Цукерман является давним другом детства родственника Миндича, Леонида Миндича, который летом пытался тоже бежать, но НАБУ успело перехватить", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Железняк 6 ноября сообщал, что СБУ расследует дело в отношении совладельца компании "Квартал 95" бизнесмена Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского.
Ранее стало известно, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что расследование может быть связано с отмыванием денег. По их данным, кроме Миндича в нем фигурируют несколько человек и компаний. Как пишет издание, в США бежал и попал там в поле зрения ФБР один из фигурантов дела НАБУ о завладении средствами крупнейшего на Украине химического "Одесского припортового завода" Александр Горбуненко. По информации "Украинской правды", детективы НАБУ пытались допросить Горбуненко в США и тогда же "возникала фамилия Миндича".