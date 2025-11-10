Рейтинг@Mail.ru
Фигуранты дела о подготовке теракта в СИЗО в Ростове-на-Дону признали вину - РИА Новости, 10.11.2025
14:21 10.11.2025
Фигуранты дела о подготовке теракта в СИЗО в Ростове-на-Дону признали вину
Фигуранты дела о подготовке теракта в СИЗО в Ростове-на-Дону признали вину - РИА Новости, 10.11.2025
Фигуранты дела о подготовке теракта в СИЗО в Ростове-на-Дону признали вину
Трое фигурантов дела о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону на День народного единства в 2024 году признали вину в ходе заседания в Южном окружном военном... РИА Новости, 10.11.2025
Новости
происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
Фигуранты дела о подготовке теракта в СИЗО в Ростове-на-Дону признали вину

Трое фигурантов дела о подготовке теракта в СИЗО в Ростове-на-Дону признали вину

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости. Трое фигурантов дела о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону на День народного единства в 2024 году признали вину в ходе заседания в Южном окружном военном суде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Дмитрий Папенко, Владимир Макаренко и Григорий Синченко обвиняются по статьям о приготовлении к теракту. Кроме того, Синченко инкриминируют вербовку. В понедельник состоялось первое заседание по делу. Прокурор зачитал обвинительное заключение.
"Да, признаю", - сказал Папенко.
В полном объеме вину признали и Макаренко, и Синченко.
По версии следствия, в июле 2024 года Папенко, находясь в камере СИЗО, предложил гражданам Украины Макаренко и Синченко совершить теракт в одном из следственных изоляторов Ростова-на-Дону. Они согласились. Теракт в СИЗО был запланирован на День народного единства 4 ноября 2024 года. Его предотвратили силовики.
Как уточнили в суде, Папенко находился в СИЗО в качестве подсудимого по другому уголовному делу. Ему инкриминируют госизмену, прохождение обучения для террористической деятельности и подготовку к теракту. Синченко в марте 2025 года был осужден на 26 лет за шпионаж, диверсии и другие преступления в ДНР. Макаренко в конце октября суд приговорил к 18 годам лишения свободы за участие в нацбате "Айдар*" (запрещенная в РФ террористическая организация).
* запрещенная в РФ террористическая организация
ПроисшествияРостов-на-Дону
 
 
