https://ria.ru/20251110/delo-2053943545.html
Фигуранты дела о подготовке теракта в СИЗО в Ростове-на-Дону признали вину
Фигуранты дела о подготовке теракта в СИЗО в Ростове-на-Дону признали вину - РИА Новости, 10.11.2025
Фигуранты дела о подготовке теракта в СИЗО в Ростове-на-Дону признали вину
Трое фигурантов дела о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону на День народного единства в 2024 году признали вину в ходе заседания в Южном окружном военном... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T14:21:00+03:00
2025-11-10T14:21:00+03:00
2025-11-10T14:21:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20251105/sud-2053019735.html
https://ria.ru/20251105/figurant-2052982755.html
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
Фигуранты дела о подготовке теракта в СИЗО в Ростове-на-Дону признали вину
Трое фигурантов дела о подготовке теракта в СИЗО в Ростове-на-Дону признали вину
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости. Трое фигурантов дела о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону на День народного единства в 2024 году признали вину в ходе заседания в Южном окружном военном суде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Дмитрий Папенко, Владимир Макаренко и Григорий Синченко обвиняются по статьям о приготовлении к теракту. Кроме того, Синченко инкриминируют вербовку. В понедельник состоялось первое заседание по делу. Прокурор зачитал обвинительное заключение.
"Да, признаю", - сказал Папенко.
В полном объеме вину признали и Макаренко, и Синченко.
По версии следствия, в июле 2024 года Папенко, находясь в камере СИЗО, предложил гражданам Украины
Макаренко и Синченко совершить теракт в одном из следственных изоляторов Ростова-на-Дону
. Они согласились. Теракт в СИЗО был запланирован на День народного единства 4 ноября 2024 года. Его предотвратили силовики.
Как уточнили в суде, Папенко находился в СИЗО в качестве подсудимого по другому уголовному делу. Ему инкриминируют госизмену, прохождение обучения для террористической деятельности и подготовку к теракту. Синченко в марте 2025 года был осужден на 26 лет за шпионаж, диверсии и другие преступления в ДНР
. Макаренко в конце октября суд приговорил к 18 годам лишения свободы за участие в нацбате "Айдар*" (запрещенная в РФ
террористическая организация).
* запрещенная в РФ террористическая организация