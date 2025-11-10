Фигуранты дела о подготовке теракта в СИЗО в Ростове-на-Дону признали вину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости. Трое фигурантов дела о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону на День народного единства в 2024 году признали вину в ходе заседания в Южном окружном военном суде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Дмитрий Папенко, Владимир Макаренко и Григорий Синченко обвиняются по статьям о приготовлении к теракту. Кроме того, Синченко инкриминируют вербовку. В понедельник состоялось первое заседание по делу. Прокурор зачитал обвинительное заключение.

"Да, признаю", - сказал Папенко.

В полном объеме вину признали и Макаренко, и Синченко.

По версии следствия, в июле 2024 года Папенко, находясь в камере СИЗО, предложил гражданам Украины Макаренко и Синченко совершить теракт в одном из следственных изоляторов Ростова-на-Дону . Они согласились. Теракт в СИЗО был запланирован на День народного единства 4 ноября 2024 года. Его предотвратили силовики.

Как уточнили в суде, Папенко находился в СИЗО в качестве подсудимого по другому уголовному делу. Ему инкриминируют госизмену, прохождение обучения для террористической деятельности и подготовку к теракту. Синченко в марте 2025 года был осужден на 26 лет за шпионаж, диверсии и другие преступления в ДНР . Макаренко в конце октября суд приговорил к 18 годам лишения свободы за участие в нацбате "Айдар*" (запрещенная в РФ террористическая организация).