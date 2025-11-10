https://ria.ru/20251110/deli-2054041932.html
Очевидец рассказал подробности взрыва в Дели
Очевидец рассказал подробности взрыва в Дели - РИА Новости, 10.11.2025
Очевидец рассказал подробности взрыва в Дели
Взрыв в столице Индии, унесший жизни как минимум 13 человек, произошел в двигавшемся автомобиле, рассказал РИА Новости очевидец инцидента Раджив Сантош. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T21:10:00+03:00
2025-11-10T21:10:00+03:00
2025-11-10T21:10:00+03:00
авто
индия
дели
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054036495_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5688de8c79f2cc0f98e62efa1e5584b9.jpg
https://ria.ru/20251110/indiya-2054029990.html
индия
дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054036495_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_624a96fed78a069a4f79825c429b3ed1.jpg
Кадры с места взрыва автомобиля в Дели
При взрыве автомобиля в Дели, по последним данным, 24 человека ранены, 13 погибли. Власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности, Нарендра Моди выразил соболезнования и обсудил ситуацию с главой МВД и другими чиновниками.
На место происшествия прибыли саперы со спецтехникой.
2025-11-10T21:10
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, индия, дели, в мире
Авто, Индия, Дели, В мире
Очевидец рассказал подробности взрыва в Дели
Взрыв в Дели произошел в двигавшемся автомобиле
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя - РИА Новости. Взрыв в столице Индии, унесший жизни как минимум 13 человек, произошел в двигавшемся автомобиле, рассказал РИА Новости очевидец инцидента Раджив Сантош.
Взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный Форт" в Дели
в 18.55 (16.25 мск). В результате инцидента загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом, были выбиты окна в соседних домах. На место происшествия отправили около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе ограничено. Телеканал NDTV сообщил, что пострадали 24 человека, 13 скончались. Представители полиции города пока не комментируют характер взрыва, ссылаясь на необходимость проведения расследования. После взрыва власти столицы объявили в городе режим повышенной готовности.
"Машина была метрах в 40 от меня и медленно подъезжала к светофору, когда раздался оглушительный взрыв. Через несколько секунд загорелись еще несколько автомобилей, а люди начали разбегаться", - сказал агентству очевидец.
По словам очевидца, во взорвавшейся машине находились несколько пассажиров.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели. Она стала одним из самых популярных туристических мест в столице.