21:10 10.11.2025
Очевидец рассказал подробности взрыва в Дели
Взрыв в столице Индии, унесший жизни как минимум 13 человек, произошел в двигавшемся автомобиле, рассказал РИА Новости очевидец инцидента Раджив Сантош. РИА Новости, 10.11.2025
Кадры с места взрыва автомобиля в Дели
При взрыве автомобиля в Дели, по последним данным, 24 человека ранены, 13 погибли. Власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности, Нарендра Моди выразил соболезнования и обсудил ситуацию с главой МВД и другими чиновниками. На место происшествия прибыли саперы со спецтехникой.
авто, индия, дели, в мире
Авто, Индия, Дели, В мире
Очевидец рассказал подробности взрыва в Дели

Взрыв в Дели произошел в двигавшемся автомобиле

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя - РИА Новости. Взрыв в столице Индии, унесший жизни как минимум 13 человек, произошел в двигавшемся автомобиле, рассказал РИА Новости очевидец инцидента Раджив Сантош.
Взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный Форт" в Дели в 18.55 (16.25 мск). В результате инцидента загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом, были выбиты окна в соседних домах. На место происшествия отправили около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе ограничено. Телеканал NDTV сообщил, что пострадали 24 человека, 13 скончались. Представители полиции города пока не комментируют характер взрыва, ссылаясь на необходимость проведения расследования. После взрыва власти столицы объявили в городе режим повышенной готовности.
"Машина была метрах в 40 от меня и медленно подъезжала к светофору, когда раздался оглушительный взрыв. Через несколько секунд загорелись еще несколько автомобилей, а люди начали разбегаться", - сказал агентству очевидец.
По словам очевидца, во взорвавшейся машине находились несколько пассажиров.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели. Она стала одним из самых популярных туристических мест в столице.
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
МВД Индии расследует взрыв в Нью-Дели
