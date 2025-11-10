Рейтинг@Mail.ru
Взрыв автомобиля в Нью-Дели выбил окна в соседних домах - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/deli-2054035943.html
Взрыв автомобиля в Нью-Дели выбил окна в соседних домах
Взрыв автомобиля в Нью-Дели выбил окна в соседних домах - РИА Новости, 10.11.2025
Взрыв автомобиля в Нью-Дели выбил окна в соседних домах
Взрыв автомобиля в столице Индии выбил окна в расположенных рядом домах, сообщили РИА Новости очевидцы инцидента. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T20:30:00+03:00
2025-11-10T20:30:00+03:00
происшествия
дели
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054022216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2f1eefe6932f2c367ca61ce7cec235d.jpg
https://ria.ru/20251110/indiya-2054029990.html
дели
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054022216_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_bbfc62193a0c016b9d59d9145e05f12b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дели, индия
Происшествия, Дели, Индия
Взрыв автомобиля в Нью-Дели выбил окна в соседних домах

Взрыв автомобиля в Нью-Дели выбил окна в расположенных рядом домах

© Getty Images / Hindustan TimesСотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля у крепости Красный форт в Нью-Дели, Индия
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля у крепости Красный форт в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Getty Images / Hindustan Times
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля у крепости Красный форт в Нью-Дели, Индия
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя - РИА Новости. Взрыв автомобиля в столице Индии выбил окна в расположенных рядом домах, сообщили РИА Новости очевидцы инцидента.
"Это был очень громкий взрыв. После него машина загорелась, также пострадали другие автомобили. Взрыв был такой силы, что выбил окна в расположенных рядом домах", - сказал агентству местный житель Раджив Пандей.
Взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный Форт" в Дели в 18.55 (16.25 мск). В результате взрыва загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом. На место происшествия отправили около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе ограничено. По последним данным, пострадали 24 человека, восемь из них скончались. Представители полиции Дели пока не комментируют характер взрыва, ссылаясь на необходимость проведения расследования. После взрыва власти города объявили в столице режим повышенной готовности.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели. Она стала одним из самых популярных туристических мест в городе.
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
МВД Индии расследует взрыв в Нью-Дели
Вчера, 19:53
 
ПроисшествияДелиИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала