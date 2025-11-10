https://ria.ru/20251110/deli-2054035943.html
Взрыв автомобиля в Нью-Дели выбил окна в соседних домах
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя - РИА Новости. Взрыв автомобиля в столице Индии выбил окна в расположенных рядом домах, сообщили РИА Новости очевидцы инцидента.
"Это был очень громкий взрыв. После него машина загорелась, также пострадали другие автомобили. Взрыв был такой силы, что выбил окна в расположенных рядом домах", - сказал агентству местный житель Раджив Пандей.
Взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный Форт" в Дели
в 18.55 (16.25 мск). В результате взрыва загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом. На место происшествия отправили около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе ограничено. По последним данным, пострадали 24 человека, восемь из них скончались. Представители полиции Дели пока не комментируют характер взрыва, ссылаясь на необходимость проведения расследования. После взрыва власти города объявили в столице режим повышенной готовности.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели. Она стала одним из самых популярных туристических мест в городе.