В Дели задержали подозреваемого в причастности к взрыву автомобиля

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. Как минимум один человек задержан в связи со взрывом автомобиля в Нью-Дели, жертвами которого стали восемь человек, сообщил телеканал News18.
"Источники сообщили, что полиция Дели задержала одного подозреваемого в причастности к взрыву, добавив, что начато межведомственное расследование", - сообщил телеканал.
Сообщается, что глава МВД Индии Амит Шах проинформировал премьер-министра Нарендру Моди об инциденте и ходе расследования.
Согласно уточненным данным, взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный форт" в Дели в 18.55 (16.25 мск). В результате взрыва загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом. На место происшествия было отправлено около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе ограничено. По последним данным, ранения получили 16 человек, восемь скончались.
Характер взрыва пока неизвестен.
После взрыва власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных туристических мест в городе.
