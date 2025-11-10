Рейтинг@Mail.ru
В Дели задержали подозреваемого в причастности к взрыву автомобиля
19:41 10.11.2025
В Дели задержали подозреваемого в причастности к взрыву автомобиля
В Дели задержали подозреваемого в причастности к взрыву автомобиля
Как минимум один человек задержан в связи со взрывом автомобиля в Нью-Дели, жертвами которого стали восемь человек, сообщил телеканал News18.
в мире, нью-дели, дели, мвд индии
В мире, Нью-Дели, Дели, МВД Индии
В Дели задержали подозреваемого в причастности к взрыву автомобиля

Полиция Индии задержала подозреваемого в причастности к взрыву машины в Дели

© Getty Images / Hindustan TimesСотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля у крепости Красный форт в Нью-Дели, Индия
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля у крепости Красный форт в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Getty Images / Hindustan Times
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля у крепости Красный форт в Нью-Дели, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. Как минимум один человек задержан в связи со взрывом автомобиля в Нью-Дели, жертвами которого стали восемь человек, сообщил телеканал News18.
"Источники сообщили, что полиция Дели задержала одного подозреваемого в причастности к взрыву, добавив, что начато межведомственное расследование", - сообщил телеканал.
Сообщается, что глава МВД Индии Амит Шах проинформировал премьер-министра Нарендру Моди об инциденте и ходе расследования.
Согласно уточненным данным, взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный форт" в Дели в 18.55 (16.25 мск). В результате взрыва загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом. На место происшествия было отправлено около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе ограничено. По последним данным, ранения получили 16 человек, восемь скончались.
Характер взрыва пока неизвестен.
После взрыва власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных туристических мест в городе.
