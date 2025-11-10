В Дели задержали подозреваемого в причастности к взрыву автомобиля

Согласно уточненным данным, взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный форт" в Дели в 18.55 (16.25 мск). В результате взрыва загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом. На место происшествия было отправлено около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе ограничено. По последним данным, ранения получили 16 человек, восемь скончались.