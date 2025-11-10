Число пострадавших при взрыве в Дели выросло до 16

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. По меньшей мере 16 человека получили ранения при взрыве автомобиля в столице Индии, восемь скончались, сообщает телеканал News18.
"В больнице LNJP сообщили, что 24 человека доставлены в тяжелом состоянии, восемь из них скончались в каретах скорой помощи. Остальные 16 человек проходят лечение", - сообщает телеканал.
Согласно уточненным данным, взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный форт" в Дели в 18.55 (16.25 мск). В результате взрыва загорелись и получили повреждения 3-4 автомобиля, находившихся рядом. На место происшествия было отправлено около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе также ограничено.
Характер взрыва пока неизвестен.
После взрыва власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных туристических мест в городе.