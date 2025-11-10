https://ria.ru/20251110/deli-2053991096.html
В Дели несколько человек пострадали при взрыве автомобиля
Несколько человек ранены в результате взрыва автомобиля рядом с исторической крепостью Красный форт в столице Индии, сообщил телеканал NDTV. РИА Новости, 10.11.2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости.
Несколько человек ранены в результате взрыва автомобиля рядом с исторической крепостью Красный форт в столице Индии, сообщил телеканал NDTV
.
"Несколько человек пострадали в результате взрыва автомобиля возле входа №1 станции метро "Красный Форт" в Дели
сегодня вечером. Также загорелись и получили повреждения 3-4 автомобиля, находившихся рядом", - сообщает телеканал.
На видеозаписи с места происшествия видно, что вокруг собралась огромная толпа, горят несколько автомобилей. На другом видео запечатлен автомобиль с разбитым лобовым стеклом и раненый мужчина, лежащий на земле.
На место происшествия было отправлено около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе также ограничено.
Характер взрыва пока неизвестен.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных туристических мест в Дели.