В Дели несколько человек пострадали при взрыве автомобиля
17:11 10.11.2025
В Дели несколько человек пострадали при взрыве автомобиля
В Дели несколько человек пострадали при взрыве автомобиля
Несколько человек ранены в результате взрыва автомобиля рядом с исторической крепостью Красный форт в столице Индии, сообщил телеканал NDTV. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T17:11:00+03:00
2025-11-10T17:11:00+03:00
В Дели несколько человек пострадали при взрыве автомобиля

NDTV: несколько человек пострадали при взрыве автомобиля около крепости в Дели

Автомобиль скорой помощи возле больницы в Дели
© РИА Новости / Идрис Мухамед
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи возле больницы в Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. Несколько человек ранены в результате взрыва автомобиля рядом с исторической крепостью Красный форт в столице Индии, сообщил телеканал NDTV.
"Несколько человек пострадали в результате взрыва автомобиля возле входа №1 станции метро "Красный Форт" в Дели сегодня вечером. Также загорелись и получили повреждения 3-4 автомобиля, находившихся рядом", - сообщает телеканал.
Автомобиль скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Четыре человека погибли при взрыве на фабрике пиротехники в Индии
16 июня, 20:15
16 июня, 20:15
На видеозаписи с места происшествия видно, что вокруг собралась огромная толпа, горят несколько автомобилей. На другом видео запечатлен автомобиль с разбитым лобовым стеклом и раненый мужчина, лежащий на земле.
На место происшествия было отправлено около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе также ограничено.
Характер взрыва пока неизвестен.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных туристических мест в Дели.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
При взрыве автомобиля в Калифорнии погиб человек, сообщает NBC
17 мая, 23:17
17 мая, 23:17
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
