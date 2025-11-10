В Дели несколько человек пострадали при взрыве автомобиля

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. Несколько человек ранены в результате взрыва автомобиля рядом с исторической крепостью Красный форт в столице Индии, сообщил телеканал NDTV

"Несколько человек пострадали в результате взрыва автомобиля возле входа №1 станции метро "Красный Форт" в Дели сегодня вечером. Также загорелись и получили повреждения 3-4 автомобиля, находившихся рядом", - сообщает телеканал.

На видеозаписи с места происшествия видно, что вокруг собралась огромная толпа, горят несколько автомобилей. На другом видео запечатлен автомобиль с разбитым лобовым стеклом и раненый мужчина, лежащий на земле.

На место происшествия было отправлено около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе также ограничено.

Характер взрыва пока неизвестен.