Бразилия в октябре поставила в Россию кофе на рекордную сумму

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Бразилия в октябре увеличила экспорт кофе в Россию до рекордных 74,4 миллиона долларов, выяснило РИА Новости.

Согласно данным бразильской таможни, стоимость поставок выросла почти в шесть раз в месячном выражении и на 30 процентов — в годовом.

В результате Россия стала седьмым основным импортером кофе из страны. Лидером была Германия с 267,3 миллиона долларов, в тройку также вошли США (140,2 миллиона) и Италия (118,4 миллиона).

При этом в физическом выражении за месяц экспорт из страны подскочил в 5,5 раза, а за год, наоборот, немного сократился — на 2,5 процента, составив 11,8 тысячи тонн. Причиной стал рост цен на кофе сорта арабика, крупнейшим производителем которого является Бразилия , на четверть за год.