Бразилия в октябре поставила в Россию кофе на рекордную сумму - РИА Новости, 10.11.2025
08:22 10.11.2025 (обновлено: 08:52 10.11.2025)
Бразилия в октябре поставила в Россию кофе на рекордную сумму
© РИА Новости / Илья НаймушинПроцесс обжарки зерен кофе сорта арабика
Процесс обжарки зерен кофе сорта арабика. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Бразилия в октябре увеличила экспорт кофе в Россию до рекордных 74,4 миллиона долларов, выяснило РИА Новости.
Согласно данным бразильской таможни, стоимость поставок выросла почти в шесть раз в месячном выражении и на 30 процентов — в годовом.
Мясной отдел супермаркета - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Россия в августе ввезла мяса из Бразилии на максимальную с 2017 года сумму
11 сентября, 05:32
В результате Россия стала седьмым основным импортером кофе из страны. Лидером была Германия с 267,3 миллиона долларов, в тройку также вошли США (140,2 миллиона) и Италия (118,4 миллиона).
При этом в физическом выражении за месяц экспорт из страны подскочил в 5,5 раза, а за год, наоборот, немного сократился — на 2,5 процента, составив 11,8 тысячи тонн. Причиной стал рост цен на кофе сорта арабика, крупнейшим производителем которого является Бразилия, на четверть за год.
С начала 2025-го российские компании приобрели на рынке страны 57,7 тысячи тонн кофе на 362,4 миллиона долларов против 51 тысячи на 211,8 миллиона годом ранее.
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Россия и Бразилия подписали меморандум о сотрудничестве
12 августа, 00:18
 
