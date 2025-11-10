https://ria.ru/20251110/brazilija-2053869424.html
Бразилия в октябре поставила в Россию кофе на рекордную сумму
Бразилия в октябре поставила в Россию кофе на рекордную сумму
Бразилия в октябре увеличила экспорт кофе в Россию до рекордных 74,4 миллиона долларов, выяснило РИА Новости.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Бразилия в октябре увеличила экспорт кофе в Россию до рекордных 74,4 миллиона долларов, выяснило РИА Новости.
Согласно данным бразильской таможни, стоимость поставок выросла почти в шесть раз в месячном выражении и на 30 процентов — в годовом.
В результате Россия стала седьмым основным импортером кофе из страны. Лидером была Германия с 267,3 миллиона долларов, в тройку также вошли США (140,2 миллиона) и Италия (118,4 миллиона).
При этом в физическом выражении за месяц экспорт из страны подскочил в 5,5 раза, а за год, наоборот, немного сократился — на 2,5 процента, составив 11,8 тысячи тонн. Причиной стал рост цен на кофе сорта арабика, крупнейшим производителем которого является Бразилия
, на четверть за год.
С начала 2025-го российские компании приобрели на рынке страны 57,7 тысячи тонн кофе на 362,4 миллиона долларов против 51 тысячи на 211,8 миллиона годом ранее.