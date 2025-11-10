https://ria.ru/20251110/bpla-2053861796.html
ПВО ночью уничтожила БПЛА в Тульской области
ПВО Минобороны России, отражая ночную атаку ВСУ, уничтожила один БПЛА в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 10.11.2025
тульская область
ПВО ночью уничтожила БПЛА в Тульской области
