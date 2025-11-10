https://ria.ru/20251110/bespilotniki-2053863890.html
ПВО ночью уничтожила 71 украинский БПЛА
Средства ПВО за ночь сбили 71 украинский БПЛА над 11 регионами России и Черным морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T07:27:00+03:00
2025-11-10T07:27:00+03:00
2025-11-10T07:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
курская область
черное море
россия
брянская область
курская область
черное море
Новости
ru-RU
Силы ПВО ночью уничтожили 71 БПЛА ВСУ над 11 регионами и Черным морем