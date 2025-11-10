Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 71 украинский БПЛА - РИА Новости, 10.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 10.11.2025 (обновлено: 07:33 10.11.2025)
ПВО ночью уничтожила 71 украинский БПЛА
ПВО ночью уничтожила 71 украинский БПЛА
Средства ПВО за ночь сбили 71 украинский БПЛА над 11 регионами России и Черным морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
курская область
черное море
россия
брянская область
курская область
черное море
ПВО ночью уничтожила 71 украинский БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
© РИА Новости / Станислав Красильников
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 71 украинский БПЛА над 11 регионами России и Черным морем, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сообщении.
Бойцы сбили 29 беспилотников в Брянской области, семь БПЛА – в Курской. По пять БПЛА уничтожили в Липецкой и Смоленской областях, по четыре – в Орловской, Тверской и Самарской, три – в Крыму, по одному – в Калужской, Ростовской и Тульской областях. Еще семь БПЛА сбили над акваторией Черного моря.
В ответ на атаки ВСУ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
В Орловской области отменили ракетную опасность
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБрянская областьКурская областьЧерное море
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
