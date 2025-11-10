В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Житель села Лозовое в Белгородской области ранен в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе от удара вражеского беспилотника ранен мирный житель. В селе Лозовое FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Водитель получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения руки и живота. В городской больнице №2 Белгорода ему оказали необходимую помощь", - написал Гладков в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что пострадавший продолжит лечение амбулаторно.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.