В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:57 10.11.2025
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
Житель села Лозовое в Белгородской области ранен в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
белгородский район
белгород
белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Житель села Лозовое в Белгородской области ранен в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Белгородском районе от удара вражеского беспилотника ранен мирный житель. В селе Лозовое FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Водитель получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения руки и живота. В городской больнице №2 Белгорода ему оказали необходимую помощь", - написал Гладков в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что пострадавший продолжит лечение амбулаторно.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
