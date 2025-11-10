Рейтинг@Mail.ru
СМИ: три дрона были замечены над атомной электростанцией в Бельгии - РИА Новости, 10.11.2025
00:41 10.11.2025
СМИ: три дрона были замечены над атомной электростанцией в Бельгии
СМИ: три дрона были замечены над атомной электростанцией в Бельгии
Три дрона были замечены в воскресенье вечером над бельгийской атомной электростанцией Doel, беспилотники не повлияли на работу инфраструктуры
СМИ: три дрона были замечены над атомной электростанцией в Бельгии

Belga: три дрона были замечены над атомной электростанцией в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Три дрона были замечены в воскресенье вечером над бельгийской атомной электростанцией Doel, беспилотники не повлияли на работу инфраструктуры, передает агентство Belga со ссылкой на пресс-секретаря оператора АЭС Engie.
"Оператор Engie сообщил, что в воскресенье вечером над атомной электростанцией Doel были замечены три беспилотника", - говорится в материале.
Представитель Engie пояснил журналистам, что это не повлияло на работу электростанции, но что "соответствующие службы продолжают следить за ситуацией".
Российское посольство 5 октября в связи со спекуляциями в Бельгии вокруг дронов заявило телеканалу VRT о готовности РФ к профессиональному разговору без разжигания страстей. Посольство подчеркнуло, что Россия к этому не имеет никакого отношения.
Глава МО Бельгии Тео Франкен 8 октября впервые назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов над военными базами и аэропортами страны, однако не привел никаких доказательств.
С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал полеты 4 и 5 ноября из-за присутствия беспилотников. Ни один подозреваемый не был задержан, и ни один беспилотник не был сбит.
