СМИ: три дрона были замечены над атомной электростанцией в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Три дрона были замечены в воскресенье вечером над бельгийской атомной электростанцией Doel, беспилотники не повлияли на работу инфраструктуры, передает агентство Belga со ссылкой на пресс-секретаря оператора АЭС Engie.