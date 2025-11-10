СМИ: три дрона были замечены над атомной электростанцией в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Три дрона были замечены в воскресенье вечером над бельгийской атомной электростанцией Doel, беспилотники не повлияли на работу инфраструктуры, передает агентство Belga со ссылкой на пресс-секретаря оператора АЭС Engie.
"Оператор Engie сообщил, что в воскресенье вечером над атомной электростанцией Doel были замечены три беспилотника", - говорится в материале.
Представитель Engie пояснил журналистам, что это не повлияло на работу электростанции, но что "соответствующие службы продолжают следить за ситуацией".
Глава МО Бельгии Тео Франкен 8 октября впервые назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов над военными базами и аэропортами страны, однако не привел никаких доказательств.
С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал полеты 4 и 5 ноября из-за присутствия беспилотников. Ни один подозреваемый не был задержан, и ни один беспилотник не был сбит.