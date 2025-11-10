В посольстве России рассказали о кризисе доверия среди населения в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Население Бельгии все меньше верит в примитивные схемы поиска врага в лице России, об этом свидетельствуют оправдания главы МО страны Тео Франкена после его обвинений в адрес Москвы из-за ситуации с дронами, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Брюсселе.
"Примечательно, что несмотря на все попытки притянуть за уши Москву, министр обороны Бельгии был вынужден оправдываться перед согражданами, обвиняя в недоверии "конспирологов" и "троллей". На самом деле даже собственное население все меньше верит в примитивные схемы поиска врага в лице Кремля. Это яркое свидетельство кризиса доверия к официальной линии на Западе", - сказали в пресс-службе дипмиссии.
В посольстве отметили, что Франкен по-прежнему не приводит никаких фактов и свидетельств, которые хоть как-то указывали бы на "российский след".
Российское посольство 5 октября в связи со спекуляциями в Бельгии вокруг дронов заявило телеканалу VRT о готовности РФ к профессиональному разговору без разжигания страстей. Посольство подчеркнуло, что Россия к этому не имеет никакого отношения. Глава МО Бельгии Тео Франкен 8 ноября впервые назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов над военными базами и аэропортами страны, однако не привел никаких доказательств.
С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал полеты 4 и 5 ноября из-за присутствия беспилотников. Ни один подозреваемый не был задержан, и ни один беспилотник не был сбит.