В посольстве России рассказали о кризисе доверия среди населения в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Население Бельгии все меньше верит в примитивные схемы поиска врага в лице России, об этом свидетельствуют оправдания главы МО страны Тео Франкена после его обвинений в адрес Москвы из-за ситуации с дронами, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Брюсселе.