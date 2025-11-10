Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Башкирии задержали восемь человек при попытке диверсии

УФА, 10 ноя — РИА Новости. В Башкирии задержали восемь человек при попытке диверсии, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

"Пресечена противоправная деятельность восьми жителей города Салавата и Ишимбайского района, планировавших совершить диверсии в отношении объектов сотовой связи", — говорится в релизе.

По данным ведомства, житель Салавата, рассчитывая заработать, связался в Telegram с человеком, который предложил ему поджечь вышки сотовой связи и повредить оптоволоконный кабель.

Заказчик определил объекты и поставил условие — представить видеоотчет о совершенной диверсии. Исполнитель нашел сообщника и пообещал ему денежное вознаграждение. Тот, со своей стороны, привлек к делу шестерых знакомых.