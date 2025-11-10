Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии задержали восемь человек при попытке диверсии - РИА Новости, 10.11.2025
15:55 10.11.2025 (обновлено: 16:48 10.11.2025)
В Башкирии задержали восемь человек при попытке диверсии
В Башкирии задержали восемь человек при попытке диверсии
В Башкирии задержали восемь человек при попытке диверсии

УФА, 10 ноя — РИА Новости. В Башкирии задержали восемь человек при попытке диверсии, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.
"Пресечена противоправная деятельность восьми жителей города Салавата и Ишимбайского района, планировавших совершить диверсии в отношении объектов сотовой связи", — говорится в релизе.
По данным ведомства, житель Салавата, рассчитывая заработать, связался в Telegram с человеком, который предложил ему поджечь вышки сотовой связи и повредить оптоволоконный кабель.
Заказчик определил объекты и поставил условие — представить видеоотчет о совершенной диверсии. Исполнитель нашел сообщника и пообещал ему денежное вознаграждение. Тот, со своей стороны, привлек к делу шестерых знакомых.
Устроить поджог им помешали сотрудники ФСБ. Возбуждено дело о покушении на диверсию.
