В Башкирии задержали восемь человек при попытке диверсии
В Башкирии задержали восемь человек при попытке диверсии - РИА Новости, 10.11.2025
В Башкирии задержали восемь человек при попытке диверсии
В Башкирии задержали восемь человек при попытке диверсии, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T15:55:00+03:00
2025-11-10T15:55:00+03:00
2025-11-10T16:48:00+03:00
происшествия
салават
россия
республика башкортостан
уфсб рф по республике башкортостан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ишимбайский район
2025
Задержание жителей Башкирии, планировавших диверсии на объектах сотовой связи
Силовики задержали 8 жителей Башкирии, которые ради денег, получив задание по переписке в Telegram, планировали поджечь вышки сотовой связи.
2025-11-10T15:55
В Башкирии задержали восемь человек при попытке диверсии
В Башкирии задержали 8 человек, планировавших диверсии на объектах сотовой связи